ROY, Danielle



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 19 septembre 2021, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Danielle Roy, épouse de monsieur Lucien Pépin. Elle était la fille de feu dame Jeannine Poulin et feu monsieur Raymond Roy. Elle demeurait à Lévis.de 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Lucien, son fils François Fortin (Rachel Dumas); ses petits-enfants: Samuel et Rémi; ses frères et sa sœur: Jocelyne (Yvan Bolduc), Jocelyn (Blandine Bourgouin) et Bruno (feu Diane Busque); ses belles-sœurs: Francine Pépin (Vallier Caron) et Francine Fecteau (feu Paulo Pépin); les enfants de son conjoint: Ann Pépin, Francis Pépin (Kathleen Boudreau), Nancy Pépin (Sylvain Racette) et Chantale Pépin (Claude Vignault); les petits-enfants de son conjoint ainsi que ses arrière-petits-enfants, son neveu, ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. L'envoi de fleurs peut être compensé par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. :418-683-8666, site web: www.cancer.ca