RIOUX, Huguette Gagnon



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 8 septembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Huguette Gagnon, épouse de feu monsieur Gaston Rioux, fille de feu monsieur Hector Gagnon et de feu dame Albertine Desrochers. Elle demeurait à Québec.de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses fils: Charles Rioux (Sylvie Côté) et Michel Rioux (Manon Ouellet); ses petits-enfants: Nicolas (Dominique Frenette), Mathieu (Jean-Philippe Grenier) et Antoine (Catherine Lefebvre); ses arrière-petites-filles: Alyson et Mégane; ses frères et sœurs: Carmen (feu Gaétan Ouellet), Denis (Pierrette Gobeil), feu Gisèle (feu Jacques Gelly), feu Gaston (Lise Bérubé), feu Nicole (feu Emmanuel Landry), feu Denise, Jacques, feu Mario (Diane Morency); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rioux: feu Richard (Gisèle Goulet), feu Murielle (feu Gatien Cartier), feu Orise (feu Benoit Martin) et feu Gaétane (feu Fernand Fournier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'I.U.C.P.Q. pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387 ou à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, téléphone: 418-525-4385.