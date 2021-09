ROBERGE, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 septembre 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé, entouré des siens, monsieur Gilles Roberge, époux de madame Louise Roy, fils de feu monsieur Armand Roberge et de feu madame Madeleine Langlois. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Catherine (David Brochu), Véronique (François-Auger Émond), Isabelle (Nicolas Bilodeau) et Florence (Samuel Brissette); ses petits-enfants : Raphaelle, Joseph, Juliette, Édouard, Xavier, Charles, Éliott et Alexis; ses frères et sœurs : Joseph-Marie (Mariette Lajoie), Lucie (feu Gabriel Baril), feu Gertrude (feu Steve Krump), feu Pierre-André (Christine Lepage, Lucien Lavallière), feu Monique (feu Jean-Guy Roy), Jacques (Mignonne Goulet), Claude (Huguette Bourgault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy : feu René (Hélène Drouin), Monique (feu André Roy), François, Martin (Julie Couture) et Marie-France (Paule DesRoches); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour la qualité des soins apportés et leur gentillesse, particulièrement le Dr Jocelyn Roy pour son accompagnement exceptionnel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, département d'oncologie.de 9h30.