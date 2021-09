Entrave aux policiers: Amalega Bitondo reste détenu

Le leader contre les mesures sanitaires François Amalega Bitondo restera détenu jusqu’à son procès pour entrave aux policiers, a tranché une juge en expliquant n’avoir eu d’autre choix, vu les positions radicales de l’accusé.

«J’étais prête à vous libérer, mais vous avez refusé. Les conditions de libération que j’aurais pu émettre [d’entrer au tribunal sans masque] sont illégales, le reste vous appartient», a commenté la juge Annie-Claude Chassé, ce matin, à la cour municipale de Montréal.

Détenu depuis mardi, Amalega Bitondo, 43 ans, restera donc dans une cellule de la prison de Bordeaux jusqu’à son procès pour une affaire remontant à mars dernier. À l’époque, il serait entré dans une épicerie sans masque avant d’être expulsé. La police avait été appelée et, en raison de l’attitude du militant anti-vaccin, les forces de l’ordre l’avaient arrêté.

Faux prétexte

Son procès devait se tenir mardi. Utilisant un faux prétexte, l’ex-professeur de mathématiques avait pu entrer dans l’édifice du Vieux-Port, sans masque. Mais quand il est apparu que sa «condition» en était une «de conscience» et non médicale, il avait été expulsé de l’édifice. Comme il refusait de se plier aux règles sanitaires et de se présenter devant le juge, un mandat d’arrestation avait été lancé contre lui.

«Le masque, c’est une torture qui va contre les droits de la personne. J’ai peur de ce morceau de tissu, j’ai peur, madame la juge», a lancé François Amalega Bitondo, hier, en espérant être libéré.

Pas d’accommodement

Lors de son audience d'hier par visioconférence, la juge a tenté de vérifier s’il allait accepter une condition «minimaliste», soit de porter un couvre-visage en se déplaçant dans l’édifice.

«Pour les mesures sanitaires, c’est non», avait-il répondu, catégorique.

Or, comme les règles sanitaires sont inscrites dans un décret gouvernemental et que l’accusé n’a aucune condition médicale, la juge ne peut lui accorder d’accommodement. Aussi était-il clair que Bitondo, s’il était libéré, ne se présenterait pas à son procès, peu importe la façon dont il jouait sur les mots pour faire croire le contraire.

«Il n’y a pas d’autres options qui se présentent à moi», a expliqué la juge.

Visiblement mécontent d'apprendre qu'on le garderait détenu, le militant a tenté d’argumenter avec la magistrate. Tentant de négocier sa liberté, il a même proposé de subir son procès chez lui, dans le confort de son foyer.

«Vous n’êtes pas obligé d’être d’accord avec ma décision, auquel cas vous avez des recours», a répliqué la magistrate, rappelant que c’était Amalega Bitondo lui-même qui s’était placé dans cette situation.

La juge a toutefois entamé des démarches pour que son procès pour entrave se tienne rapidement, afin de limiter autant que possible sa détention.

