Équipe Savard promet le rachat de l’église Saint-Jean-Baptiste

Si elle est portée au pouvoir le 7 novembre, Équipe Savard s’engage à ce que la Ville de Québec rachète l’église Saint-Jean-Baptiste – fermée depuis 2015 – pour en faire un centre culturel et communautaire.

C’est ce que la cheffe du parti, Marie-Josée Savard, a promis lors d’un point de presse tenu jeudi matin. «La reconversion d’un édifice de cette taille et de cette architecture est en si un défi et le manque de lieux communautaires dans le quartier est pour nous une occasion à relever ce défi et de reconvertir le bâtiment religieux patrimonial», a fait savoir Mme Savard.

Cette dernière estime que le rachat de l’église auprès de la Fabrique se ferait pour un coût «symbolique». La restauration et la mise en valeur du bâtiment emblématique de ce quartier coûterait ensuite entre 20 et 22 millions$, a-t-elle calculé.

«La problématique pour cette église-là, c’est surtout la propriété (...) Aussi longtemps que l’église appartient à la Fabrique, les programmes (de subventions) fédéraux et provinciaux sont plus difficiles à aller chercher. Au moment où la Ville devient propriétaire, on a accès à ces programmes-là», a-t-elle expliqué.

Interrogée à savoir pour quelle raison ce rachat n’a pas été réalisé au cours des quatre dernières années alors qu’elle siégeait comme vice-présidente du comité exécutif, Mme Savard a affirmé ceci : «Aujourd’hui, je me présente comme mairesse et c’est ça mon engagement (...) On a attendu une campagne électorale où je me présentais comme candidate à la mairie pour amener mes idées».

Actuellement, un programme de 30 millions$ (15 millions$ de la municipalité et 15 millions$ du gouvernement du Québec), sur dix ans, est sur la table pour préserver et rénover huit églises de Québec, dont Saint-Jean-Baptiste, classées patrimoniales. Marie-Josée Savard a laissé entendre que ces sommes seraient bonifiées, mais n’a pas voulu s’engager sur des montants précis.

De son côté, Boufeldja Benabdallah, candidat d’Équipe Savard dans le district de Cap-aux-Diamants, a tracé un parallèle entre l’église et Notre-Dame de Paris qui est en train de renaître de ses cendres après l’incendie d’avril 2019.

M. Benabdallah, qui est de confession musulmane, a suscité l’amusement de l’assistance en qualifiant – par erreur – l’église Saint-Jean-Baptiste de «mosquée».

