DONTIGNY HOULD, Pierrette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 septembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Pierrette Dontigny, épouse de monsieur Gaston Hould. Elle était la fille de feu monsieur Ernest Dontigny et de feu dame Marguerite Quesnel. Native de Shawinigan, elle demeurait à Québec.de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil, outre son mari Gaston Hould, ses enfants: Diane (feu Sylvain Pothier), Normand (Caroline Vachon) et Denis; ses petits-enfants: Caroline Pothier (Benoit Laurin), Steve Pothier et Noah Hould; ses arrière-petits-enfants: Justine et Julien Pierre Laurin; ses sœurs: Marie Paule (feu Robert Vincent) et Diane Dontigny (Lucien Provost); ses belles-sœurs: Madeleine Lachance (feu Eugene Dontigny) et Rejane Boivert (feu Jean-Louis Dontigny); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385