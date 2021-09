DOMPIERRE, Sylvie



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 septembre 2021, à l'âge de 68 ans est décédée madame Sylvie Dompierre, épouse de monsieur Simon Roy et fille de feu Claude Dompierre et de Suzanne Marcoux. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Jean-Sébastien Roy (Steeve Dumas), Jonathan Dompierre-Roy (Jessica d'Anjou), ses petits-enfants: Anna, Léo et Éli, sa mère Suzanne Marcoux, ses frères et sœurs: Esther (Daniel Morin), Line, Marc, Nicole (Guy Martin), feu Réjean, Nathalie, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy, sa filleule Laurie (Dave Fontaine) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances en respectant les règles émises par la santé publique, au complexede 13h00 à 14h30.et de là au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de La Maison de Soins Palliatifs du Littoral.