TREMBLAY, Lucien



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er janvier 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Lucien Tremblay, époux de madame Jacqueline Chapadeau. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Manon) et Lynda (Stéphane); ses petits-enfants: Catherine, Jessica et Kevyn; son arrière-petit-fils Jordan; ses soeurs et son frère: feu Lucille, feu Raymond (feu Alice), Marie-Marthe (Claude); ses belles-soeurs et ses beaux-frères de la famille Chapadeau: feu Micheline (Michel), Lise (Jean-Guy), Denise (Edmond) et feu Nicole (Claude); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 12h45.