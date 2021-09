ROCHETTE, Roch



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 septembre 2021, est décédé à l'âge de 90 ans, monsieur Roch Rochette, époux de madame Henriette Tremblay. Il était le fils de feu monsieur Ulric Rochette et de feu madame Léontine Cantin. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette et autrefois de St- Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances aude 12h à 13h45.Suivra par la suite la mise en colombarium au cimetière paroissial. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Doris (Roger Martel), Martin (Karine Boissonneault) et Dany (Francis Bourbeau); ses petits-enfants : Audrey, Léa, Julien, Ulric, Charles et Maxence; sa sœur : Clémence (Donat Robitaille); ses belles-sœurs des familles Rochette et Tremblay : Aline Dessureault, Françoise Couture et Éliette Larouche; ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Les gens qui le désirent, peuvent faire un don à la Saint-Vincent de Paul de St-Augustin-de-Desmaures. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathies via notre courriel.