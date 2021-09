MONTMINY, Denis



À l'Hôpital de Montmagny, le 13 septembre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Denis Montminy, fils de feu Joseph Montminy et de feu Charlotte Côté et beau-fils de feu Jeanne Blais. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 9h.Il laisse dans le deuil sa sœur et ses frères: Jacques (Louise Tremblay), Denise (Alain Barrette), Marcel (Sylvie Lessard), Claude (Angèle Fournier), Clément. De la famille Montminy, il était le neveu de: feu Gérard (feu Marie-Jeanne Bernier), feu Réal (feu Thérèse Têtu), feu Jeanne-D'Arc (feu Lionel Therrien), feu Noëlla (feu Laurent Lévesque), feu Bertrand (feu Anita Blais, feu Yvette Blais), feu Georges (feu Mariette Morin); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et les membres du comité de prières. Remerciements au personnel de l'urgence et du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny ainsi que ceux de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à la Fondation Chanoine Joseph Brochu de la paroisse Saint-Mathieu.