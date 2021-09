COUTURE, Claude



À son domicile, le 22 septembre 2021, à l'âge de 82 ans et 11 mois, est décédé monsieur Claude Couture, époux de madame Annette Gaudreau. Il était le fils de feu monsieur Amédée Couture et de feu dame Émilienne Proulx. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la salle commémorative du, à compter de 12h.suivie de l'inhumation au cimetière de Montmagny.Outre son épouse Annette, il laisse dans le deuil ses enfants: Hélène (Gaston Picard), Aline (Richard Genois), Rita (René Bilodeau), Lise (feu Nelson Cloutier, Martin Langlois), Jérôme (Julie Payeur); ses petits-enfants: Caroline Picard (Félix Paré), Pier-Luc Fournier (Krystina Aubert), Marie-Christine Fournier (Gabriel Fortin), Anne Bilodeau (Wesley Bolduc), Sylvain Bilodeau, Marie-Claude Cloutier (Rémy Roy), Éric Cloutier, Joanie Cloutier et Alice Couture. Il est allé rejoindre ses frères: feu Raymond (Charlotte Joncas), feu Martin (Jeannine Labbé) et feu Roger. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gaudreau, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s, plus précisément monsieur Jean-Paul Blanchet et son épouse madame Louisette Bourgault. La famille tient à remercier personnellement madame Isabelle Bonneau inhalothérapeute au CLSC de Montmagny, Dr Yves Lacasse pneumologue à l'Hôpital Laval de Québec et Dre Michèle Boulanger pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec: https://interland3.donorperfect.net/weblink /weblink.aspx?name=E910112QF&id=19La direction a été confiée à la