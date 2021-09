ST-GELAIS, Jeanne (Janot)



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec le 24 août 2021, à l'âge de 56 ans, est décédée Janot St-Gelais, conjointe de Mario Langevin et fille de feu madame Thérèse Roy et de feu monsieur Rosaire St- Gelais. Outre son conjoint, Mario Langevin, elle laisse dans le deuil son fils David St-Gelais, ses petits-enfants: Maggie, Shawn, Eli et Mason; ses frères et sœurs: Jean-Marc, Line (Pierre Garneau), Sylvie, Jacky, Alain (Vital Béchard) et Nathalie (Ghislain Gagnon); le père de son fils Normand Langelier. Elle était la sœur de feu Francine, feu Michel, feu Suzanne (feu Camille Guay), feu Pierre et feu Roger. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langevin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à, de 9 h à 11 h,