PLANTE, Bernard

À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 23 septembre 2021, à l'âge de 79 ans et 2 mois, est décédé entouré des siens, M. Bernard Plante. Il était le fils de feu Lucien Plante et de feu Germaine Duchesne, époux de dame Ginette Pelletier. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 12h30 à 13h40.et de là au cimetière de Saint-Grégoire de Montmorency.Il laisse dans le deuil outre son épouse Ginette; ses fils: Martin et Michel (Isabelle Dassié); ses petites-filles: Sarah-Maude Gauthier, Émilie Plante et son arrière-petite-fille Ophélie. Il laisse également dans le deuil ses frères, sa sœur, son beau-frère et sesbelles-sœurs: Roger (Nicole Déry), Jacques (Suzanne Savard), Sylvie (André Ruelland); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pelletier: Claudette, Guy (Gisèle St-Jacques), Francine (Yvan Chouinard), feu Carol, Mario (Louise Demers), feu Daniel (Maryse Parent), Gilles (Paula Barsetti), Ghyslaine (Yvon Bonenfant); sa filleule Céline Chouinard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sa soeur: Marcel, Jeannette, Raymond et Guy. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418 525-4385 / site internet : www.fondationduchudequebec.org