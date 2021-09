Le maire sortant Gilles Lehouillier ne souhaite pas d’opposition à Lévis, n’en déplaise aux «belles-mères» qui militent pour davantage de diversité d’opinions au conseil municipal.

«L’objectif là, c’est rien de moins que 16 sur 16. C’est ça notre objectif et on va l’atteindre», a lancé le chef de Lévis Force 10 en point de presse, jeudi matin, confiant de conserver le leadership de la ville et de faire élire la totalité de ses 15 candidats municipaux.

Des voix se sont élevées dans les derniers jours pour décrier le manque d’opposition à l’hôtel de Ville. Depuis quatre ans, le parti de Gilles Lehouillier est le seul à siéger à la table du conseil.

Lundi, le dernier maire de Saint-Romuald avant les fusions de 2002 invitait les Lévisiens à voter pour Repensons Lévis afin de «ramener un vent de démocratie» sur le rive-sud. Jeudi, l’animateur radio Stéphan Dupont – qui a finalement renoncé à se présenter comme indépendant dans Pintendre – a invité la population à ne pas réélire l’actuelle conseillère municipale de Lévis Force 10 dans ce district.

«Des belles-mères, il y en a à toutes les campagnes électorales. Et ça, ça fait partie de l’univers. Mais est-ce que vous pensez que la population se laisse influencer par les belles-mères? Jamais. La population prend ses décisions en fonction des plateformes qui lui sont proposées», plaide M. Lehouillier.

Le maire sortant assure ne pas percevoir de volonté de changement du côté des citoyens, qui sont à plus de 95% satisfaits de leur qualité de vie. «C’est l’inverse qu’on sent. Je vais vous le dire bien franchement, les gens sont hautement satisfaits de notre bilan. On est sur la bonne track», a plaidé M. Lehouillier.

Le «meilleur» projet

Gilles Lehouillier continue d’ailleurs d’affirmer que le troisième lien est le «meilleur des projets» pour réduire la congestion routière entre Québec et Lévis. Il réagissait aux propos tenus mercredi par le premier ministre François Legault, qui a qualifié ce tunnel à 10 G$ de «moins pire projet» pour améliorer la circulation entre les deux centres-villes.

Le maire sortant entend revenir sur le sujet au cours des prochaines semaines, lorsqu’il dévoilera sa vision de la mobilité durable. «Il faut être patient. Il faut franchir les étapes une à une. Moi je pense que le projet du gouvernement du Québec est le meilleur projet et ce projet-là, en passant, reçoit l’aval de nos populations. Pour nous, c’est important de poursuivre dans cette lancée-là»

Nouveaux complexes

Le chef de Lévis Force 10 tenait un point de presse jeudi matin pour dévoiler son engagement de créer deux complexes sportifs, communautaires et culturels, en revalorisant des bâtiments existants. Il vise les sites de l’Aquarena, à Charny, ainsi que le développement du Complexe 2 Glaces, à Saint-Romuald.

Au final, la Ville de Lévis serait donc dotée de quatre grands ensembles récréatifs, incluant l’annonce d’un complexe sur le site de l’ancien hôtel de ville de Lévis, sur le boulevard Desjardins, ainsi qu’un complexe aquatique à Saint-Nicolas. À terme, Gilles Lehouillier aimerait pouvoir y attirer des événements sportifs d'envergure.