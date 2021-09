Hong Kong: jusqu’à cinq ans de prison pour la prise de photo sous une jupe

HONG KONG, Chine | Les personnes qui prennent des photos sous la jupe d’une femme sans son consentement risquent désormais jusqu’à cinq ans de prison à Hong Kong, en vertu d’une loi adoptée jeudi pour lutter contre le voyeurisme.

• À lire aussi - Chine: la «diplomatie des otages» inquiète dans les milieux d’affaires

Cette loi fait partie de quatre nouvelles infractions liées aux violences sexuelles basées sur l’image, ajoutées par les législateurs à l’ordonnance pénale de la ville.

Il s’agit notamment du voyeurisme, définit comme la prise d’enregistrement de personnes se livrant à des actes intimes alors qu’elles ont une attente raisonnable de respect de leur vie privée, ainsi que de l’enregistrement ou la publication de parties intimes d’autrui.

Cette dernière infraction inclut la prise de photos sous une jupe ou dans un décolleté, à une époque où les téléphones portables munis de caméras ont provoqué une explosion d’images de ce type sur Internet.

La législation ne couvre que les images qui ont été prises de manière « malhonnête » ou utilisées « à des fins sexuelles » et s’applique aux espaces publics et privés.

Elle couvre également les images « deep fake », c’est-à-dire les photos et les films qui ont été manipulés numériquement pour placer le visage d’une personne sur le corps d’une autre.

Les associations de défense des victimes ont accueilli favorablement la législation.

« Ces nouvelles infractions aideront le public et les agents chargés de l’application de la loi à comprendre les dommages irréversibles causés par la violence sexuelle basée sur l’image », a estimé Linda S.Y. Wong de l’Association Concerning Sexual Violence Against Women (« Asssociation concernant la violence sexuelle envers les femmes »).

Un nombre restreint, mais croissant de pays, dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne et la Grande-Bretagne, ont légiféré spécifiquement sur cette pratique, aussi appelée « upskirting ».

Les défenseurs des droits des femmes affirment depuis longtemps que certaines régions d’Asie, où la technologie est omniprésente, connaissent une vague particulièrement grave de crimes sexuels numériques, notamment la pornographie de vengeance ou les enregistrements par caméras-espionnes, mais disposent d’une législation inadéquate pour punir les contrevenants.

La Corée du Sud, en particulier, a été au centre de l’attention après que de nombreuses femmes se soient suicidées suite de la mise en ligne d’images intimes.

À VOIR AUSSI...