Hydro-Québec enfin prête à enfouir ses lignes?

La semaine dernière, Hydro-Québec a annoncé avec fierté l’entente avec la ville de New York pour la construction d’une ligne de transport qui sera enfouie sur environ 60 kilomètres au Québec et près de 550 aux États-Unis. Pour la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard, qui demandait un enfouissement sur 10 kilomètres, c’est une gifle ! Rappelons que Saint-Adolphe avait reçu l’appui de l’ensemble des Laurentides.

Pourquoi la ligne alimentant New York sera-t-elle enfouie ? Certains États américains en ont sans doute assez de se battre avec les citoyens et de voir ces projets s’éterniser. Quand ils n’avortent pas tout simplement, comme le projet Northern Pass. Et cela, malgré un enfouissement sur une centaine de kilomètres. Depuis, c’est un tracé par le Maine qui a été retenu. Mais la ligne sera aérienne, et cela soulève de la grogne.

Deux catégories de lignes

Au Québec, pour le projet Northern Pass, Philippe Couillard avait exigé l’enfouissement sur 18 kilomètres dans la forêt Hereford, bien qu’une étude d’Hydro-Québec concluait qu’une ligne aérienne était préférable. Éric Martel s’était donc plié à cette exigence, mais en disant que seules les lignes d’exportation méritaient d’être enfouies. Comme s’il existait deux catégories de Québécois ! C’est une vision dépassée du développement. Espérons que Sophie Brochu fera montre de plus de vision, car la saga de Saint-Adolphe a démontré que le refus d’enfouir a un prix.

Plutôt qu’un enfouissement partiel dans des chemins existants, Hydro-Québec a opté pour une ligne aérienne en zone escarpée ce qui, selon ses porte-paroles, présentait un (trop ?) grand défi. Conséquences : multiples déversements de boue dans les lacs, milieux humides et cours d’eau, amendes à l’endroit d’Hydro-Québec, ordonnance ministérielle pour forcer Hydro-Québec à protéger l’environnement, ouverture d’une enquête pénale... La saga de Saint-Adolphe a certainement nui à l’image de la société d’État. Surtout que l’affrontement avec les citoyens et les élus de la municipalité a été long et médiatisé.

L’entêtement d’Hydro-Québec a aussi coûté cher aux Québécois ! Estimé en 2013 à 80 M$, le projet dans les Laurentides a été autorisé en 2016 par le Régie de l’énergie pour 98 M$. Depuis, les coûts sont passés à 128,6 M$, soit une hausse de 30,6 M$. Ces sommes n’auraient-elles pas été mieux investies dans l’enfouissement afin de protéger les paysages et l’environnement de Saint-Adolphe, et ainsi donner lieu à un projet qui aurait suscité de la fierté ?

Dans un web documentaire réalisé en 2016 et portant sur la bataille de Saint-Adolphe, Lisette Lapointe, alors mairesse de la municipalité, rapporte les propos d’un dirigeant d’Hydro-Québec : « le Québec n’est pas prêt à enfouir des lignes ».

Le projet Hertel-New York, avec un enfouissement d’emblée aussi important chez nous, laisse croire que les choses sont peut-être en train de changer. Et si nous assistions au début d’une nouvelle ère où nos précieux paysages seront réellement pris en compte dans les projets de lignes à haute tension ? Souhaitons-le ! Sans quoi, il y aura d’autres sagas comme celle de Saint-Adolphe.

Sarah Perreault

Martial Fortin

Membres du comité aviseur de Saint-Adolphe-d’Howard pour le projet du Grand-Brûlé et ont représenté en 2014 la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard au sein du comité technique régional mis sur pied par Hydro-Québec pour le projet du Grand-Brûlé. Mme Perreault, à titre de conseillère scientifique bénévole, et M. Fortin, qui est actuaire, comme directeur général de la municipalité.