Jeune autiste intimidé: hommage au lanceur d’alerte : « Tu m’inspires »

À toi, jeune élève qui as eu le courage de dénoncer une situation horrible et révoltante. Je ne connais pas ton nom. Tu ne me connais pas. Mais aujourd’hui, tu m’inspires.

Je suis avant tout une maman de deux jeunes autistes. Deux merveilleuses personnes qui affrontent les défis de la vie, avec ses hauts et ses bas, avec énergie et optimisme.

J’ai été révoltée lorsque j’ai pris connaissance de cette histoire cruelle. Les larmes me sont venues immédiatement, parce que je sais à quel point des jeunes autistes ont un profond désir d’avoir des amis, de faire partie du groupe et qu’ils sont prêts à tout pour y parvenir.

L’effet de groupe, la cruauté de jeunes envers d’autres jeunes, ce sont des réalités malheureuses que nous devons tous combattre. S’en prendre aux plus vulnérables est un geste d’une bassesse infinie. Diffuser ces scènes dégradantes sur les réseaux sociaux ne fait qu’ajouter à l’horreur.

Tu as pris la bonne décision

À toi qui as eu le courage de dénoncer, je me doute que ça n’ait pas été facile, que tu vis probablement des moments difficiles à l’école.

Mais sache que tu as pris la bonne décision. Confronté à une situation intolérable, tu as osé parler. Par ton geste, tu as décidé de briser le cycle de la violence et de l’intimidation.

Par ton geste, tu nous as fait faire un pas vers une société plus juste et inclusive.

Ton courage est la seule parcelle de lumière à tirer de cette terrible noirceur.

En mon nom et au nom de mes deux enfants que tu ne connais pas mais qui eux, aujourd’hui, te connaissent sans savoir ton nom,

Merci.

Jennifer Maccarone, députée de Westmount–Saint-Louis et porte-parole de l’opposition officielle pour les personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l’autisme et pour la communauté LGBTQ2