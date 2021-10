Les propriétaires de salles de spectacle jubilent et prévoient une vague d’annonces de concerts maintenant que le gouvernement les autorise à faire salle comble.

« Dans les prochaines journées, nous allons voir l’annonce de dizaines de spectacles partout au Québec », prédit le patron du Centre Vidéotron, à Québec, Martin Tremblay.

« C’est la vraie relance qui commence pour nous autres », se réjouit le vice-président à la programmation d’evenko, Nick Farkas.

À compter du 8 octobre, les salles n’auront plus à composer avec une limite de spectateurs. Passeport vaccinal et port du masque en tout temps seront cependant obligatoires.

Tout près d’annuler

Il était temps, soupire Nick Farkas.

« Nous étions à la veille d’annuler Enrique Iglesias, samedi prochain, et on aurait dû en reporter d’autres en novembre et en décembre. Nous étions en train de constater un manque de confiance des dirigeants aux États-Unis. Face à l’incertitude au Canada, on aurait commencé à perdre des tournées. »

Au Centre Vidéotron, il semble trop tard pour insérer des concerts dans le calendrier 2021, note Martin Tremblay, mais les allègements permettront « de densifier la programmation du Capitole », une salle qui appartient aussi à Québecor.

Les exploitants de cinémas et les théâtres sont aussi aux anges. « Ça envoie le message que, même dans une salle remplie à pleine capacité, il y a très peu de risques de transmission du virus et que c’est sécuritaire d’aller au cinéma », dit le président des Cinémas Guzzo, Vincent Guzzo.

« Les choses avancent et on a hâte, maintenant, à des assouplissements pour le port du masque », ajoute la directrice artistique du Théâtre du Nouveau Monde, Lorraine Pintal.

Des oubliés

Il y a quand même des déçus. Le Regroupement des événements majeurs internationaux déplore que les grands festivals et événements extérieurs aient été oubliés.

« Le RÉMI a demandé des assouplissements depuis des mois. Pas d’augmenter les maximums autorisés ni de les faire disparaître. Il a pointé le nombre requis de zones indépendantes, la capacité de ces zones, le métrage carré nécessaire. Il a été constructif. Concret. Précis. Pourtant, rien n’a changé », s’insurge son PDG, Martin Roy, dans un communiqué.

Cela signifie que le festival Osheaga, qui débute ce soir, ne pourra recevoir plus de spectateurs.

Étant donné les bonnes nouvelles du jour, Nick Farkas refusait de s’en faire. « On va vivre avec une autre fin de semaine de restrictions », conclut-il.

– Avec la collaboration de Maxime Demers et Yves Leclerc

Prêts à relever le défi en salles

« Ça va nous permettre de présenter des spectacles qui étaient vendus à pleine capacité et qui ont été reportés de date en date. »

– Jean-François Ermel, Grand Théâtre de Québec

« D’habitude, quand un client se présente à l’entrée, ça nous prend de 7 à 8 secondes pour scanner son billet, passer la sécurité et rentrer. Avec le passeport vaccinal, on peut doubler et tripler le temps que ça prend. Quand il y aura 12 000 personnes, c’est sûr que ça va être beaucoup plus long. On va demander aux gens d’arriver plus tôt, pas 15 minutes à l’avance, et d’être patients. »

– Martin Tremblay, Centre Vidéotron

« Les gens se sont habitués à porter le masque. C’est sûr que si on m’avait donné le choix, j’aurais préféré qu’il n’y en ait pas. Mais ce qu’on a constaté depuis quelques semaines avec l’application du passeport vaccinal, c’est que les gens ont bien assimilé les consignes et que 95 % des clients s’y soumettent de bonne foi. »

– Éric Bouchard, Association des propriétaires de cinémas du Québec

« La billetterie est un enjeu qui est compliqué depuis le début avec les reports et les remboursements. Ça va être moins complexe pour certaines affaires et plus complexe pour d’autres. »

– Anne-Marie Olivier, Théâtre Le Triden

