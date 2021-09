Labeaume met en garde contre une taxe le long du tramway

Régis Labeaume s’est énergiquement opposé jeudi à toute forme de redevance ou de taxe supplémentaire le long du tracé du futur tramway de Québec.

• À lire aussi: Mairie de Québec: Bruno Marchand ne taxera pas les propriétés existantes

«Rendu-là, tu prends le mot que tu voudras, c’est une taxe, et moi, je me suis toujours opposé totalement à ça. On le sait ce qu’ils font à Montréal, mais moi je me suis toujours opposé à ça, c’est assez simple, c’est non», a lâché le maire sortant, en marge d’une conférence de presse concernant un don à la Maison Dauphine.

Le maire s’est défendu de s’immiscer dans la campagne électorale. «Ce que j’ai dit dans le passé, je le répète.»

Un seul candidat à la mairie, Bruno Marchand, a évoqué l’idée d’une redevance au pourtour du circuit du tramway. Le chef de Québec forte et fière voudrait l’étudier pour les nouveaux développements immobiliers d’importance et y voit une question d’équité pour les autres contribuables.

Selon Régis Labeaume, il est inutile de chercher à modifier les niveaux d’imposition le long du tramway parce que la ville ira de toute façon chercher suffisamment d’argent avec l’attractivité du tracé pour les promoteurs immobiliers et les revenus fonciers qui seront générés par les nouvelles constructions.

«C’est sûr que le long de la ligne du tramway, il va se bâtir des choses, et quand il se bâtit des choses, ça amène des revenus supplémentaires à la ville et ton bénéfice, il est là», a-t-il souligné.

«Ton gain, il est là et il est là pour des décennies», a-t-il ajouté.

«Moi, en 14 ans de vie politique, je vous dirais que ce que j’ai remarqué, sur l’ensemble des politiciens, je fais attention, à tous les niveaux, il y a des gens qui considèrent les taxes de façon plus légère en disant qu’on peut taxer, on doit taxer, et que le citoyen va en bénéficier. Il y en a d’autres comme moi qui dit non, ça devient assez, parce qu’il y a aussi une confiance dans la population. Souvenez-vous comment Valérie a vécu son premier budget. Quelqu’un lui avait fait croire qu’augmenter la taxe sur l’eau, ce n’était pas une taxe. Elle traîne ça depuis le début», a soulevé M. Labeaume.

Plus de détails à venir...