Le Rouge et Or est prêt pour sa deuxième moitié de saison

C’était une situation fort inhabituelle pour la troupe de Glen Constantin de profiter d’une semaine de congé après avoir subi deux défaites consécutives. Il semble que c’était possiblement le meilleur remède pour la formation lavalloise puisque les joueurs ont profité du congé pour recharger les batteries.

«Sans dire qu’on avait besoin de ce congé, on peut mentionner qu’il était le bienvenu pour nos joueurs qui n’ont pas vraiment profité de pause depuis le début du camp d’entraînement», raconte l’entraîneur-chef Glen Constantin en débutant son point de presse.

Le plus important selon le pilote était de rapidement passer à autre chose après la défaite serrée face aux Carabins. La formation lavalloise a pratiqué comme à son habitude le lundi suivant la défaite.

«Je voulais revenir sur le match le plus vite possible. Il faut faire passer rapidement le malaise de la défaite pour être en mesure de passer à autre chose. Les joueurs ont vu les correctifs et nous avons pu passer à autre chose par la suite. Je ne voulais pas qu’ils traînent ça dans leur tête pendant le congé.»

L’Université Laval a tenu trois entraînements réguliers lors de la dernière semaine avant de donner congé à ses athlètes. Les joueurs sont revenus au travail lundi avec un horaire normal d’une semaine de partie. Constantin semblait d’ailleurs fort satisfait de l’intensité des pratiques.

«Ça demeure des étudiants-athlètes et une saison est taxante pour eux. Ils sont revenus avec un meilleur focus et j’aime comment ils travaillent actuellement.»

Point d’emphase

Le dirigeant souhaite voir quelques facettes du jeu de son équipe s’améliorer lors de la rencontre face à McGill, mais également pour le reste du calendrier.

«On bouge bien le ballon en attaque, mais il faut être beaucoup plus opportuniste près de la zone des buts. En défensive, on doit mieux plaquer comme unité. On a également eu quelques problèmes sur la tertiaire, mais la communication s’améliore et on s’en va dans la bonne direction. Il faut aussi éviter les punitions d’indiscipline.»

Adversaire coriace

L’entraîneur a également eu beaucoup de bons mots pour les Redbirds. Une formation qui est plus athlétique que par le passé.

«Ils ont de la rapidité et ils sont plus athlétiques que par le passé, spécialement à la position de receveur. Ils avaient utilisé beaucoup de formations lors de la première rencontre qui avait été très serrée. Ça s’est simplifié depuis», termine le dirigeant en précisant que la préparation sera différente cette fois avec les deux formations qui ont accès aux bandes vidéos.

Pause bénéfique

Nicolas Thibodeau en est à sa quatrième saison avec le Rouge et Or et le produit de Valleyfield au collégial est heureux d’avoir pu profiter du repos de la dernière semaine.

«J’en ai profité pour voir mes parents à Montréal et essayer de faire les choses que tu n’as pas le temps de faire pendant la saison.»

Le vétéran assure que les objectifs n’ont pas changé malgré les deux dernières défaites de la formation et que les joueurs ne ressentent pas de pression additionnelle pour goûter à la victoire.

«On se concentre sur nos adversaires. McGill a un excellent front défensif et ils font bien les choses. Il n’y a rien d’exotique, mais ils jouent bien comme unité. Pour ce qui est de nos insuccès à l’approche de la zone des buts, je n’arrive malheureusement pas à les expliquer.»

Le demi défensif Félix Petit avait aussi un respect évident pour ses adversaires. L’ancien des Cougars de Champlain-Lennoxville assure toutefois que plusieurs correctifs ont été apportés depuis la première rencontre.

«Darius Simmons avait connu un gros match et ils avaient trouvé une façon de l’isoler face à notre défensive. On a changé les choses depuis cette rencontre pour avoir de l’aide et ça devrait être plus difficile.»

Du renfort

Plusieurs joueurs blessés du Rouge et Or ont également recommencé à pratiquer avec la formation. C’est le cas pour les demis défensifs Francis Bouchard et Laurence Poirier-Viens en plus du porteur Vincent Breton-Robert.

Le secondeur Frédéric Pongo a quant à lui quitté l’équipe.