Le tournoi de golf RBC/Uni Food amasse 326 000 $ au profit de Mira

Depuis 1996, Les Aliments Uni Food parrainent la Fondation Mira permettant au cours des années d’amasser près de 9 millions de dollars. Cette année le tournoi de golf annuel RBC/Les Aliments Uni Food, qui a eu lieu au Club Laval-sur-le-Lac, a recueilli la somme de 326 000 $ au profit de la Fondation Mira.

Photos Image Photographique Internationale et Kevin J. Raferty

Sandra Mintz, l’épouse du regretté fondateur des Aliments Uni Food, Steven Mintz, est entourée de Roberto Pietrovito, président des Aliments Uni Food, Jean François Prince, vice-président régional de RBC et Nicolas St-Pierre, directeur général de Mira.

Les chiens Mira sont les meilleurs alliés des bénéficiaires Mira. Les hommes d’affaires Angelo Chiappetta et Dary Laflamme entourent le Dr Pasquale Ferraro.

Mira est un organisme à but non lucratif offrant gratuitement des chiens-guides et des chiens d’assistance. Les anciens capitaines du Canadien, Yvan Cournoyer, Guy Carbonneau et Serge Savard entourent Mme Sandra Mintz.

Les fonds contribuent également à la construction de plusieurs bâtiments. Mario Tremblay est en compagnie du Dr Pasquale Ferraro, Katherine Mimeault, de RBC, et Peter Pomponio, d’Assante.

Uni Food a des bénévoles passionnés qui consacrent leur temps pour s’assurer d’avoir un tournoi extraordinaire chaque année dont les sœurs Sandra, Nadia et Tania Lisi.

Chaque année, Mira assiste à la naissance et l’élevage de plus de 300 chiots. Les hommes d’affaires Jean-Pierre Veilleux et François Duquette sont en compagnie d’Alain Chantelois et Johan Benson, professionnel de golf.

Les chiots Mira sont destinés à rendre service aux bénéficiaires vivant avec un handicap visuel, physique ou avec un TSA. Patrick Varin est en compagnie de Lucien Deblois, Gaston Therrien ainsi que le philanthrope, Herb Black.

