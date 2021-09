Les «histoires d’escaliers» à l’honneur

Les 30 escaliers de la ville de Québec sont mis en valeur dans un nouveau projet artistique, lors duquel les gens sont invités à partager leurs histoires vécues quelque part... entre deux marches.

L’instigatrice de l’évènement appelé l’Escale, Catherine-Ève Gadoury, espère ainsi récolter plusieurs centaines d’anecdotes reliées aux différents escaliers de la ville de Québec qui la caractérise.

En seulement deux jours, elle affirme avoir déjà recueilli une cinquantaine d’histoires, concernant principalement l’escalier du Faubourg, qui relie les quartiers St-Roch et Saint-Jean-Baptiste et où une structure architecturale éphémère a été installée pour l’occasion.

«Nous sommes preneurs de toutes les histoires d’escaliers à Québec, tout le monde a une histoire d’escaliers», dit-elle. «Chaque escalier a une identité propre et lie des quartiers différents», ajoute-t-elle, précisant que l’initiative suscite déjà beaucoup d’intérêt des citoyens de Québec.

Photo Stéphane Bourgeois

Demande en mariage

Parmi les témoignages reçus, celui d’un couple formé dans l’escalier du Faubourg et d’une demande en mariage, ont notamment retenu son attention. «Nous avons reçu un super beau texte de la part du couple, qui raconte venir chaque année dans les marches pour célébrer leur anniversaire de couple, en buvant une bouteille de champagne», raconte Mme Gadoury.

Les meilleures histoires seront remises à des artistes, dans le but d’élaborer La grande fête des escaliers, l’an prochain. «Il est encore trop tôt pour dire quand et comment ce festival s’organisera, mais l’idée, c’est d’investir plusieurs escaliers de la ville et de rendre ces histoires, que ce soit avec de l’art visuel, par des musiciens, des poètes, ça pourrait même être de l’art vivant avec des petits pop-up [spectacles éphémères]», énumère l’instigatrice.

D’ici là, les citoyens ayant une anecdote vécue dans un des escaliers de la ville peuvent la partager à l’écrit ou à l’oral jusqu’au 31 octobre, en se rendant sur le site popville.ca. Un code QR a aussi été installé en haut de l’escalier du Faubourg, pour interpeller les passants, qui seraient près de 200 quotidiennement, selon Mme Gadoury.