Pas de nouveau congé férié au Québec: une question de productivité selon Legault

Le Québec ayant besoin d’être plus productif, François Legault refuse d’imiter Ottawa en ajoutant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, soulignée jeudi, à la liste des congés fériés.

«Nous avons besoin de plus de productivité au Québec», a expliqué le premier ministre, avant de se rendre au Salon bleu, jeudi matin.

Pressé de questions par les journalistes, M. Legault a confirmé qu’il n’a pas changé d’idée depuis juin dernier, lorsque les élus fédéraux ont décidé d’allonger la liste des congés fériés pour commémorer la triste histoire des pensionnats autochtones, chaque 30 septembre.

La plupart des provinces ont décidé de faire de même, mais pas le gouvernement Legault. Il avait notamment plaidé à l’époque qu’il y a déjà beaucoup de jours fériés.

Résultat: au Québec, seuls les travailleurs des entreprises et organismes à charte fédérale ont droit à un congé férié jeudi. Comme le rapportait Le Journal, jeudi matin, cette nouveauté crée de la confusion chez les employeurs, comme chez les salariés.

François Legault reconnait toutefois l’importance de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

«Ce qui est arrivé entre autres dans les pensionnats, c’est terrible, a-t-il souligné. On doit s’en souvenir à chaque année et c’est bon qu’on ait une journée de commémoration, et qu’on agisse aussi, pour être certain qu’il n’y a plus de discrimination.»