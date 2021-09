Pas de panique chez les Redbirds

Avec une formation légèrement plus expérimentée que d’autres dans le RSEQ, les attentes étaient élevées à McGill pour le début de la saison universitaire. Avec une fiche d’un gain et trois échecs à mi-parcours, la formation montréalaise n’est pas satisfaite de sa position au classement et l’entraîneur-chef Ronald Hilaire atteste que sa troupe est bien loin d’abdiquer pour la suite des choses.

• À lire aussi: Le Rouge et Or est prêt pour sa deuxième moitié de saison

«Ça pourrait être très différent. Nous étions en contrôle de la partie face à Concordia et sans rien enlever aux Stingers, nous avons mal exécuté en fin de match ce qui a ouvert la porte à nos opposants et ils en ont profité. Le match à Laval a été très serré et nous avons bien joué face aux Carabins sauf pour le premier quart,»

La défaite en prolongation face aux Stingers fait assurément mal puisque les Redbirds menaient au pointage 33 à 11 avec seulement 12 minutes à faire au match. Un match de la sorte laisse parfois des traces sur une formation, mais le pilote montréalais assure que le moral est bon.

«J’adore nos athlètes. Ils travaillent fort et ils ne tiennent rien pour acquis maintenant. Il faut seulement apprendre à finir nos matchs. Le mauvais début de rencontre face à Montréal est attribuable à nos blessures puisque l’on tentait de trouver la bonne combinaison de notre personnel en défensive.»

Le quart-arrière Dimitrios Sinodinos a aussi manqué une bonne partie de la dernière rencontre face aux Carabins. Le pivot a reçu un bon coup dans les premiers instants de la rencontre et par mesure préventive il a été retiré avant de revenir à la toute fin de la rencontre. Hilaire a confirmé que son vétéran serait en poste face au Rouge et Or et qu’il souhaite voir revenir plusieurs autres joueurs pour l’important duel.

Une coche de plus

Le dirigeant est toutefois conscient qu’il faudra que son club progresse pour la seconde moitié du calendrier.

«On n’est pas différent des autres équipes qui s’améliorent aussi. Il faut continuer à progresser. Je sais que le Rouge et Or sera prêt samedi et j’anticipe qu’ils pourront compter sur le retour de quelques joueurs. C’est à notre équipe de trouver les solutions.»

Sans mentionner si son unité défensive portera une attention spéciale au receveur Kevin Mital, l’entraîneur avoue que l’athlète amène une nouvelle dimension à l’offensive des visiteurs.

«Il est spécial et je n’aurais pas tenté de le recruter aussi fort s’il ne l’était pas.»

Message renforcé

Le receveur de dernière année Mathieu Soucy entend très bien le message de son entraîneur et abonde dans le même sens.

«On joue dans des parties serrées et il faut apprendre à terminer les matchs. On peut dire qu’on pourrait avoir une fiche de trois victoires et une défaite, mais il y a une raison pourquoi ce n’est pas le cas.»

Photo Université McGill/ Matt Garies

Celui qui a mérité le titre de joueur de la semaine du RSEQ pour ses performances dans la victoire face à Sherbrooke garde une confiance inébranlable envers son équipe.

«Dans notre tête, on peut battre tout le monde. Toutes les parties sont importantes d’ici la fin de la saison et il faut garder notre concentration sur notre prochain adversaire si on veut se tailler une place en séries éliminatoires», assure celui qui a terminé son baccalauréat en économie.

Belle expérience

Le natif de Québec, qui a joué son football avec les Élans de Garneau et l’Académie Saint-Louis, ne regrette aucunement son choix d’avoir opté pour la prestigieuse université anglophone.

«C’est le meilleur choix de ma vie. J’ai adoré mon séjour ici et j’ai pu vivre plein d’expériences tout en ayant une éducation exceptionnelle. Ça n,a pas toujours été facile côté football, mais le programme est beaucoup plus en santé qu’à mon arrivée. En fait c’est le jour et la nuit.»

Si le finissant avoue qu’il veut revenir s’installer à Québec pour travailler dans l’entreprise familiale après son stage universitaire, il souhaite terminer avant tout sur une bonne note avec McGill.

«La ligue est ouverte cette saison, il suffit de continuer à travailler fort et d’y croire.»

Un pas dans la bonne direction serait une première victoire des Redbirds en 33 affrontements face au Rouge et Or.

Hommage à Michael Soles

Photo Courtoisie Université McGill

L’organisation des Redbirds de McGill a décidé d’honorer dans une cérémonie d’avant-match le porteur de ballon Michael Soles. Celui qui a porté l’uniforme de McGill pendant trois saisons est mort à 54 ans, après un combat de 16 ans avec la maladie de la sclérose latérale amyotrophique aussi connue comme la maladie de Lou Gehrig.

Le célèbre numéro 22 a connu une grande carrière à McGill étant nommé à deux reprises sur l’équipe d’étoiles canadienne en plus de conduire sa formation à une victoire de la Coupe Vanier en 1987. Il avait été élu le joueur le plus utile de la rencontre avec des gains de 203 verges en 25 courses.

Soles a également connu une très solide carrière au niveau professionnel où il a navigué une carrière de 11 saisons dans la Ligue canadienne de football avec Montréal et Edmonton. Il a gagné la Coupe Grey avec Edmonton en 1993. Il a également eu deux essais avec deux formations de la NFL.

Plusieurs anciens coéquipiers du joueur vedette seront sur place pour faire honneur au joueur vedette.

De bons souvenirs

L’entraîneur-chef du Rouge et Or, Glen Constantin, se souvient très bien de Michael Soles puisqu’il l’a affronté comme joueur au niveau collégial et au niveau universitaire. Le pilote garde d’excellents souvenirs du gros porteur de ballon.

«C’était tout un joueur de football. Il bloquait aussi très bien et il attrapait des ballons. C’était un joueur complet. Ça l’a aidé au niveau professionnel pour faire la transition comme centre-arrière. Ce n’était pas si plaisant de tenter de le plaquer», se souvient Constantin qui a joué pour les Gee-Gees d’Ottawa sur la scène universitaire.

Malgré les excellentes performances de Soles sur le terrain, ce n’est pas ce qui a marqué le dirigeant lavallois.

«C’était une très bonne personne. Il représentait admirablement bien la notion d’étudiant-athlète. Il avait terminé ses études en finances et il a toujours gardé une belle énergie positive durant son long combat contre sa maladie. C’était un ami proche du joueur de ligne à l’attaque Pierre Vercheval avec qui il a joué avec les Alouettes.»

Pour ce qui est de savoir qui a eu le meilleur lors des affrontements avec Soles, Constantin a simplement esquissé un sourire.

«Disons qu’il était vraiment difficile à plaquer.»