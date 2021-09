«Piégés»: enlevés et enfermés

Ils sont cinq. Ils ont été enlevés et ils sont enfermés dans un immeuble. La série Piégés fera ses débuts le 21 octobre sur addiktv.

Ce thriller psychologique en six épisodes met en vedette, dans les rôles des prisonniers, Martin Dubreuil, Schelby Jean-Baptiste, Brigitte Lafleur, Jean-Philippe Perras et Brigitte Poupart.

Un individu tire les ficelles de personnes enfermées dans cinq cellules et qui portent des colliers électrisants autour du cou.

«Ces gens ont quelque chose en commun et s’ils ne le trouvent pas, ils ne retrouveront pas leur liberté», a indiqué Anne Boyer qui, avec Michel d’Astous, de Duo Productions, produit cette série en collaboration avec Québecor Contenu.

Photo Éric Myre

Série fermée

Série fermée écrite par François Pagé, l’auteur de la série Après, Piégés est une idée du réalisateur Yannick Savard. Elle sera diffusée les jeudis à 22h. Le premier épisode sera aussi diffusé le 21 octobre, en soirée, sur TVA.ca. La bande-annonce vient d’être mise en ligne.

«Il se fait très peu de séries de genre au Québec et je suis très fière de Piégés. Je suis certaine que les gens vont embarquer et se faire piéger», a ajouté Anne Boyer, précisant qu’il s’agit d’un thriller psychologique et non d’une série d’horreur.

Piégés a été tourné au début de l’année 2021 à Montréal. Le nombre limité de comédiens et la facture de la série ont permis le tournage en temps de pandémie.

«J’ai aimé l’idée de Yannick Savard. C’est une série qui ne met pas en vedette des policiers ou des agents secrets. Les personnes enlevées sont du monde ordinaire. On a approché François Pagé, qui est l’auteur d’Après, pour écrire la série», a raconté Anne Boyer.

Étienne Courville, Mylia Corbeil-Gauvreau, Mylène Dinh-Robic, Fabien Dupuis et Pierre-Luc Fontaine font également partie de la distribution.