Pour une dernière fois!

Comme initialement prévu par le propriétaire Michel Moreau, le restaurant La Tyrolienne, de l’arrondissement Sainte-Foy, véritable institution de Québec spécialisée dans la fondue, les grillades et les fruits de mer, a servi ses derniers clients le dimanche 26 septembre dernier avant la fermeture définitive de l’établissement, et ce, après 48 ans d’existence. Deux clientes régulières, qui y ont vécu de mémorables moments et qui y ont célébré de nombreux événements (heureux et moins heureux), n’auraient pas voulu rater ce dernier rendez-vous pour tout l’or du monde. Sur la photo, les sœurs Line Pelletier et Louise Pelletier entourent Stéphane Clavet, leur serveur attitré au fil des ans, qui a été au service de La Tyrolienne pendant 36 ans.

Salut mon capitaine !

Photo courtoisie

Bien que son anniversaire de naissance soit officiellement aujourd’hui, c’est samedi dernier que les 100 ans de Raoul Poirier ont été soulignés sobrement (COVID-19 oblige). Le natif de Château-Richer, qui aime encore rire et chanter, et qui habite une résidence pour personnes âgées, a eu droit à une réunion familiale, entouré de ses 8 enfants que l’on retrouve sur la photo. M. Poirier, surnommé « Capitaine » par le propriétaire et les personnes de sa résidence, a aussi 9 petits-enfants, 11 arrière-petits-enfants et 3 arrière-arrière-petits-enfants. Raoul, dans sa vie active, a été bûcheron au Québec et aux USA, avant de travailler pour des entreprises de ciment. De gauche à droite, 1re rangée : Mario, Denis, Raoul Poirier et Georges; 2e rangée : Marc, Francine (sa seule fille), Normand, Jean-Louis et Michel, tous doublement vaccinés.

Fondation Sourdine

Photo courtoisie

La 14e Classique de golf au profit de la Fondation Sourdine, tenue le 9 septembre dernier au club de golf Le Grand Portneuf sous la présidence d’honneur de Nicholas P. Pedneault, président et chef de la direction de Congebec, a réuni près de 130 participants et a permis d’amasser 50 000 $ dans l’intérêt des jeunes qui éprouvent d’importants troubles de l’audition et de la parole, et qui fréquentent l’École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds en vue d’une intégration scolaire et sociale avec autonomie et succès. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Nicholas P. Pedneault, président d’honneur ; Sandra Ferguson, directrice générale de la Fondation Sourdine ; Martin Cousineau, président de la Fondation et président et chef de la direction de Lobe ; Isabelle Savage, directrice générale de l’École oraliste de Québec ; et Mathieu Lord, propriétaire associé de Garco.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 30 septembre 2006. À Laval, à 12 h 37, le viaduc de la Concorde s’écroule à l’entrée d’un pont autoroutier menant à Montréal. Cinq personnes sont mortes écrasées dans deux automobiles, dont une femme enceinte. Six autres personnes furent blessées.

Anniversaires

Photo courtoisie

Diane Dufresne (photo), chanteuse québécoise, 77 ans...Jean-Denis Quenneville, président du CA de l’ASPMQ (Association des spécialistes de pneu et mécanique du Québec), 38 ans...Simon Théberge, ex-conseiller municipal Ville de Lévis, 71 ans...Julie Drolet, animatrice spécialisée en information RDI, Radio-Canada...Martina Hingis, ex-championne de tennis, 41 ans...Marion Cotillard, actrice française, 46 ans...Manuel Tadros, auteur-compositeur et acteur québécois, 65 ans...Monica Bellucci, actrice italienne et mannequin, 57 ans...Johnny Mathis, chanteur américain, 85 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 30 septembre 2020 : Alexis Bélec (photo), 48 ans, acteur et comédien québécois (District 31) ... 2019 : René Mella, 93 ans, l'un des derniers membres des Compagnons de la chanson (1950-1981) ... 2018 : Maurice Barrette, 62 ans, gardien de but des Remparts de Québec (1973-1976) ... 2017 : Raymond Lebrun, 85 ans, journalisme sportif québécois à la télévision de Radio-Canada... 2016 : Lionel Duval, 83 ans, journaliste sportif de la Soirée du hockey à Radio-Canada... 2015 : Pierre de Bellefeuille, 92 ans, ex-député péquiste de Deux-Montagnes... 2014 : Martin Lewis Perl, 87 ans, physicien américain, co-lauréat du Nobel en 1995... 2012 : Barbara Ann Scott, 84 ans, patineuse artistique canadienne... 2011 : Pierrette Jobin Rondeau, 76 ans, fondatrice et présidente de la Maison du Gibier... 1997 : Louis Chassé, 72 ans, journaliste et commentateur sportif de Québec... 1990 : Alice Poznanska Parizeau, 60 ans, grand nom de la littérature québécoise... 1985 : Simone Signoret, 64 ans, actrice française... 1955 : James Dean, 24 ans, acteur, idole de jeunesse du monde entier.