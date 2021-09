Québec 21 promet des logements sociaux à la place de la centrale Victoria

Québec 21 s’est engagé jeudi à la construction de logements sociaux sur les terrains de l’actuelle centrale de police Victoria, sans toutefois préciser les détails logistiques et financiers de son engagement.

L’annonce s’est faite sur le terrain de la centrale de police, qui doit déménager en 2023. L’administration Labeaume avait prévu y ériger un parc, mais Jean-François Gosselin et son équipe ont une vision différente.

«Je me promène régulièrement dans le parc Victoria et c’est déjà un grand espace vert, il y en a déjà beaucoup. On n’a pas besoin d’espaces verts et la localisation pour des logements sociaux est parfaite. Près du parc Victoria, près des services, près de plusieurs organismes, près du transport en commun», a illustré le candidat à la mairie.

Questionné sur le détail du projet, M. Gosselin s’est refusé à donner des chiffres sur le nombre de logements ou les coûts potentiels.

«On en a discuté à l’interne, mais notre position est d’annoncer notre intention [...] et de travailler avec les organismes comme l’Office municipal d’habitation pour bien définir les besoins comme le nombre de logements et les services présents», explique le chef de Québec 21.

L’idée apparaît toutefois logique pour la formation politique, les «besoins étant grands» et la ville étant «déjà propriétaire du terrain».

Québec 21 s’est aussi engagé à relever les cibles de construction d’autres logements accessibles sur le territoire, visant 5000 logements sociaux et 1000 logements abordables sur un horizon de 10 ans.

Québec 21 a aussi profité de cette conférence de presse pour annoncer des investissements en culture.Une enveloppe supplémentaire de 900 000$ sera disponible pour réaliser des activités culturelles et patrimoniales.

«Notre volonté derrière cet investissement : donner plus de latitude aux élus des arrondissements pour soutenir les idées locales qui font la fierté des quartiers», a indiqué Manoushka Blanchet, candidate dans Sainte-Thérèse-de-Lisieux.

