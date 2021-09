Réconciliation: «sidéré», Steven Guilbeault fustige François Legault

«Bouche bée» et «sidéré», le ministre du Patrimoine et écologiste Steven Guilbeault n’a pas mâché ses mots pour décrire la décision de François Legault de ne pas faire du 30 septembre une nouvelle journée fériée pour mieux maintenir la «productivité» de l'économie du Québec.

«Profondément déçu est un euphémisme. Sidéré, de la réponse que le premier ministre Legault a donnée à la question de savoir pourquoi le Québec n’en faisait pas un jour férié», a lancé M. Guilbeault lors d’une mêlée de presse improvisée sur la colline parlementaire, jeudi, à Ottawa.

«Je pense que ça démontre l’étendue de l’incompréhension totale du premier ministre Legault face aux traumatismes qu’ont vécus et que vivent encore des Québécois et des Québécoises, des familles, des communautés qui ont été durement frappées par ce traumatisme-là des écoles résidentielles pour autochtones», a-t-il ajouté.

Plus tôt en journée, M. Legault a justifié sa décision de ne pas faire de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation un jour férié, alors que la plupart des provinces du pays sont allées de l’avant.

«Nous avons besoin de plus de productivité au Québec», a expliqué le premier ministre, avant de se rendre au Salon bleu, jeudi matin. La décision avait été prise en juin dernier et il n’a pas changé sa position depuis.

L’explication était loin de satisfaire Steven Guilbeault. «En tant que Québécois, je souhaite ardemment que le premier ministre du Québec comprenne l’importance de travailler à la réconciliation. Ce n’est pas un enjeu de productivité, mais vraiment pas», a lancé le ministre, vêtu d’orange.

«Ce qui est arrivé entre autres dans les pensionnats, c’est terrible», avait souligné M. Legault, qui portait un écusson orange à la mémoire des enfants autochtones disparus.

«On doit s’en souvenir chaque année et c’est bon qu’on ait une journée de commémoration, et qu’on agisse aussi, pour être certain qu’il n’y a plus de discrimination», a souligné le chef caquiste.

