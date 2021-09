Un mois de septembre doux, pluvieux et sans gel pour le Québec

Allant complètement à l’opposé d’août 2021, qui a été chaud et plutôt sec, la météo de septembre se résume à des températures douces, beaucoup de pluie et l’absence de gels au sol.

«À travers l’ensemble de la province, le Québec a enregistré des températures allant de 1 à 2,5 degrés au-dessus des normales saisonnières, ce qui reste commun», a indiqué Antoine Petit, météorologue pour Environnement Canada, en entrevue à l’Agence QMI.

À Montréal, les températures maximales ne sont pas allées en deçà des 20 degrés entre le 1er et le 26 septembre. «C’est seulement à partir de la fin de semaine dernière qu’il y a eu un vrai grand coup de froid pour le sud-ouest de la province», a ajouté M. Petit.

Arrivant habituellement vers la mi-septembre, le premier gel au sol du sud de la province est arrivé dans la nuit de mardi à mercredi dans le secteur de Sherbrooke, où un maigre 0,1 degré a été enregistré. «C’est plutôt tardif, particulièrement pour Sept-Îles, où le premier gel arrive habituellement dans les environs du 15 septembre», a commenté le météorologue.

Beaucoup, beaucoup de pluie pour l’est de la province

L’Est-du-Québec a été énormément arrosé depuis le début du mois, avec des perturbations liées aux contrecoups des ouragans Ida et Larry. Gaspé, Sept-Îles et Mont-Joli ont enregistré des quantités de pluie plus élevées que la normale.

«On a déjà un record mensuel de pluie pour la ville de Gaspé et il pleut encore aujourd’hui», a dit Antoine Petit. Avec les données accumulées du 1er au 29 septembre, la ville a enregistré 255,6 mm de pluie, battant l’ancien record datant de 2010 par 10 mm.

L’Abitibi et l’Outaouais ont également enregistré des précipitations plus élevées que leur normale de saison, en raison de perturbations provenant du sud de l’Ontario.