Une dixième édition relevée

Le Festival de magie de Québec a dû s’adapter à la situation sanitaire pour présenter sa 10e édition. La magie a ses limites.

Lancée le 24 septembre, la 10e édition du Festival de magie, qui aurait dû avoir lieu à l’été 2020, arrive à son point culminant avec la présentation du Championnat canadien et nord-américain, du Grand Gala de magie et du Gala des gagnants.

Samedi, au Palais Montcalm, le Grand Gala présentera des magiciens du Canada et des États-Unis. Luc Langevin, Aaron Crow, Shawn Farquhar et la championne du monde, Juliana Chen, font partie des invités. Ce gala, animé par Nicolas Jobin et Valérie Laroche, sera présenté devant une configuration de 500 spectateurs et diffusé en direct sur le web.

« On présente, pour la première fois, un gala avec une mise en scène. Elle sera signée par Martin Genest, actif avec le cirque et le théâtre », a indiqué Renée-Claude Auclair, directrice générale du Festival de magie de Québec et présidente de l’Association canadienne des magiciens.

Dimanche, en après-midi, au même endroit, on présentera, devant public et en webdiffusion, le Gala des gagnants qui met en vedette les six gagnants des championnats nord-américain et canadien qui se terminent vendredi au Palais Montcalm et au Manège Militaire.

« La pandémie ne nous a pas trop compliqué la tâche pour amener des magiciens américains à Québec. On en a perdu un ou deux. On a aussi deux Européens et un beau calibre de compétition », a fait remarquer Renée-Claude Auclair.

Deux parcours

Il est possible, jusqu’à dimanche, de visiter gratuitement deux parcours qui sont adaptés à la situation sanitaire. Un premier d’un kilomètre, dans le secteur du Grand Marché, pour les enfants et les gens à mobilité réduite, et un autre de 5 km, de la Basse-Ville jusqu’à la rue Cartier.

« Il y a des défis à réaliser et des numéros de magie présentés sur des écrans, dans les vitrines de certains commerces, et que l’on peut voir tout au long du parcours, sur son téléphone ou sa tablette. On peut y découvrir des magiciens de partout dans le monde. Il faut s’inscrire sur le site du Festival pour obtenir toutes les informations », a indiqué Renée-Claude Auclair.

Québec sera l’hôte en juillet 2022 du Championnat mondial de magie de la Fédération internationale des sociétés magiques. Un événement qui devait être présenté cet été.

« Nous sommes très avancés dans l’organisation de ce qui sera une première en Amérique. Cette année additionnelle de préparation va nous permettre d’être encore meilleurs », a lancé Renée-Claude Auclair.