Université Laval: les cérémonies de collation des grades de retour en novembre

Les cérémonies de collation des grades en présence seront de retour à l’Université Laval cet automne. Les finissants de 2020 et 2021 seront invités à revêtir toge et mortier pour recevoir leur diplôme.

• À lire aussi: Projet de réforme controversé à l’Université Laval

La rectrice Sophie D’Amours était heureuse de pouvoir en faire l’annonce jeudi. «La collation des grades, c’est une étape importante dans le cheminement universitaire. C’est un rite très apprécié des étudiants, des familles, mais aussi du personnel parce qu’on célèbre la réussite et la persévérance», a-t-elle affirmé.

En raison de la pandémie, des événements virtuels ont été organisés depuis mars 2020 pour souligner le parcours des finissants, qui étaient toutefois nombreux à réclamer une cérémonie en bonne et dûe forme, une fois que la situation épidémiologique le permettrait, ajoute Mme D’Amours.

Des cérémonies «réinventées»

Les remises de diplômes se dérouleront du 24 au 29 novembre au Centre des congrès de Québec. Douze événements, qui pourront réunir jusqu’à 1500 personnes à la fois, seront organisés dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, assure la direction.

«On a construit une cérémonie qui s’inspire beaucoup de ce qu’on fait normalement, mais dans laquelle on a fait certaines adaptations», affirme le vice-recteur à la coordination de la COVID-19, René Lacroix.

Passeport vaccinal

Le passeport vaccinal sera exigé pour participer à l’événement. Chaque finissant pourra être accompagné de deux invités.

Les étudiants monteront sur scène à tour de rôle, mais ne pourront pas défiler en groupe comme à l’habitude. La traditionnelle poignée de main entre la rectrice et chacun des finissants ne pourra pas non plus avoir lieu.

N’empêche, la rectrice D’Amours promet un événement «mémorable» et espère une grande participation des finissants et de leur famille.

Le taux de participation aux cérémonies de collation des grades est habituellement de 50%.