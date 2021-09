Wokisme à saveur républicaine?

Je me suis déjà exprimé à quelques reprises sur les manifestations de la mouvance woke ainsi que sur certaines de ses manifestations au Québec et au Canada.

Tout comme le collègue Joseph Facal jeudi, je garde un œil sur ce que les représentants les plus radicaux de cette mouvance exigent de l’éducation supérieure. Tout comme ce fut le cas pour notre Premier Ministre François Legault, nous peinons cependant parfois à bien définir cette mouvance ou à en identifier ses adeptes.

Le flou entourant la définition du wokisme ouvre toutefois la porte à des exagérations et on abuse parfois allègrement d’un concept qu’on agite dès qu’une revendication nous sort du cadre traditionnel. Aux États-Unis le Parti républicain a enfourché ce cheval et évoque la «cancel culture» pour tout et pour rien.

Nous le savons, une formule simple et évocatrice, un slogan, permet de prendre des raccourcis auprès de l’électorat et on ne s’embarrasse plus des nuances, laissant l’adversaire s’emmêler dans ses explications en tentant de se défaire d’une étiquette qu’on associe de plus en plus à la censure.

Pendant qu’on accuse les rivaux et qu’on pointe vers leur intolérance présumée, on profite de la diversion dans les médias pour se livrer à un véritable exercice pour expurger des programmes scolaires de thèmes ou des sujets qui déplaisent aux conservateurs. On légifère sur ce qu’il faut enseigner et ce qu’il interdit d’aborder. Peu importe que le sujet soit pertinent ou qu’il défraye la chronique, c’est l’État qui décide.

Si les wokes exercent des pressions auxquelles nous devons parfois nous tenir debout, il est ici question de législateurs qui ont un réel pouvoir et qui en profitent pour imposer leurs valeurs. La censure, la vraie, elle est imposée par les décideurs, moins les groupes de pression.

Cette tendance est observable chez les élus républicains depuis quelques années déjà, mais on accélère le rythme depuis quatre ou cinq ans. Des États comme le Texas n’hésitent pas à orienter leurs enseignants dans le «droit chemin», mais le plus récent projet de législation en ce sens est celui du Wisconsin. Je vous redirige ici et ici pour de plus amples informations.

La nouvelle loi interdirait donc des thèmes et on pousse l’audace jusqu’à établir une liste de mots qui, si utilisés en classe, pourraient être retenus pour étoffer une plainte contre un enseignant. Parmi les termes proscrits, on retrouve : woke, suprémacisme blanc, biais culturel, racisme systémique, équité, éducation inclusive, patriarcat ou encore justice sociale.

Qu’on soit en accord ou pas avec certains courants idéologiques ou certaines revendications, le droit de les aborder doit être préservé. Comme professeur d’histoire, je ne tolérerais jamais des consignes gouvernementales qui auraient pour effet de m’empêcher d’aborder en classe des questions d’actualité ou des volets du débat public. À quoi sert l’histoire pour nos étudiants si ce n’est à éclairer le présent?

Nos voisins américains, et c’est également notre cas, sont traversés par des mouvances radicales, parfois extrêmes. Si nous sommes à l’occasion pris en otages entre les extrêmes, nous en subissons trop souvent les retombées. En ce moment s’en prendre aux wokes a la cote, mais il ne faudrait pas négliger ce qui se trame à l’autre extrémité du spectre.