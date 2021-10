Accessoires de cuisine: saveurs automnales en cocotte

Lorsque les couleurs avivent les arbres et que le temps se rafraîchit, c’est que la période des mijotés et des braisés cuits à feu doux en cocotte est commencée.

L’ensemble

L’élégance de cette cocotte ronde (3,6 litres) et de son sous-plat (23 cm) en fonte au motif de lys rendra votre table encore plus appétissante. Le couvercle bombé de la cocotte STAUB est idéal pour la volaille et les grandes coupes de viande, tandis que ses côtés inclinés et fuselés sont parfaits pour concocter des risottos et des soupes. Le revêtement émaillé multicouche résiste à la rouille, aux ébréchures et aux craquelures.

► labaie.com > 499,99 $

L’inox

La braisière Le Creuset (4,8 litres) en acier inoxydable à trois couches fournit une chaleur constante et uniforme pour transformer les coupes de viande et les légumes durs en plats tendres et savoureux. Sa base large permet de saisir les aliments sans encombrement et une fois le liquide ajouté, le couvercle bombé fait circuler la vapeur pour emprisonner l’humidité et la saveur.

► lecreuset.ca > 480 $

Le duo

Ces deux minis cocottes (0,3 litre) en céramique Cuisinart offrent la possibilité de préparer des repas individuels personnalisés cuits au four. À la fin du repas, il suffit de déposer le couvercle sur les cocottes contenant de délicieux restants (s’il y en a !), puis de les garder au frigo jusqu’au lendemain.

► linenchest.com > 44,99 $

L’ovale

Cuisinez un repas complet dans cette cocotte (6,62 litres) ovale de marque Crock-Pot en fonte émaillée. Glissez-y un poulet, des pommes de terre et des légumes racines et faites cuire le tout doucement au four. Au moment de servir, déposez-la sur la table pour allécher les convives. Elle résiste à une température de 500 °F et convient à toutes les surfaces de cuisson.

► wayfair.ca > 124,99 $

La ronde

Plus légère qu’une cocotte traditionnelle, la cocotte Delight (4 L) d’Émile Henry en céramique est bien utile pour préparer des plats à mijoter, rôtir ou rissoler. Compatible avec tous feux, même l’induction, elle permet la répartition homogène de la chaleur pour révéler les saveurs à feu doux, puis confire en douceur. Les sucs évaporés qui retombent en fine pluie dans la préparation créent un résultat moelleux et concentré en arômes.

► boutique1101.com > 259 $