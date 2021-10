Action collective des ex-travailleurs d’Aveos contre Air Canada: le procès débute le 4 octobre

Un procès d’un mois débutera le 4 octobre au palais de justice de Montréal au cours duquel plusieurs témoins seront entendus afin de déterminer si Air Canada doit dédommager les anciens travailleurs d’Aveos pour les nombreux préjudices vécus suivant la privatisation de la compagnie.

Des experts, 18 anciens travailleurs et autres ex-dirigeants d’Aveos et d’Air Canada défileront à la barre des témoins dans le cadre de cette action collective intentée par Gilbert Mc Mullen à l’encontre d’Air Canada.

Au nom de tous les anciens travailleurs d’Aveos et de leurs conjointes, M. Mc Mullen réclame une compensation pour l’ensemble des préjudices économiques et moraux découlant de la fermeture des centres de révision d’aéronefs qu’Air Canada avait l’obligation légale de maintenir à Montréal, Mississauga et Winnipeg, de 2012 à 2016.

Le requérant prétend que des milliers d’individus ont été illégalement privés d’emploi, si bien qu’ils ont vécu des conséquences financières et psychologiques majeures.

M. Mc Mullen, qui est représenté conjointement par les cabinets Trudel Johnston & Lespérance et Jean-François Bertrand avocats inc., compte mettre un terme à des années de débat judiciaire durant ce procès, présidé par la juge Marie-Christine Hivon, à la Cour supérieure du Québec.