Arrivée de la deuxième génération

Après Stéphanie, qui a intégré l’entreprise il y a quelques années à titre de directrice générale du Complexe Capitale Hélicoptère, c’est maintenant au tour de Karl-Anthony, le cadet des enfants Huot, d’accéder à la vice-présidence de la Société Immobilière Huot, la plus grosse division de Groupe Huot.

Bien que le président-fondateur, Stéphane Huot, soit toujours au cœur de l’entreprise et qu’il ne soit pas prêt pour la retraite de sitôt, cela ne l’empêche pas de préparer tranquillement la relève ! En tant que bras droit de son père au sein de la Société Immobilière Huot, Karl-Anthony compte bien insuffler toute sa passion et toute la fougue de sa jeunesse aux projets de la Société. Celle-ci propose des projets innovateurs centrés sur la qualité de vie de ses locataires, grâce à des matériaux haut de gamme, des services et des aménagements distinctifs pour un milieu de vie exceptionnel. Chaque parc immobilier a sa propre identité et est parfaitement intégré dans son environnement immédiat tout en rehaussant l’espace urbain bâti.

Qui est le Groupe Huot?

Le Groupe Huot est un pilier solide du monde des affaires dans la région de la Capitale-Nationale et dans la province de Québec. Au cœur des grandes orientations de l’entreprise, on retrouve: l’immobilier et la construction; le tourisme; l’aéronautique; le design et la confection de vêtements techniques; le secours médical aéroporté et la télémédecine; la restauration; l’événementiel ainsi que le transport routier et l’entreposage. Tourné vers l’avenir, le Groupe Huot développe de nouveaux projets immobiliers à Québec et désire faire découvrir au grand public le monde fascinant de l’hélicoptère par ses entreprises du Complexe Capitale Hélicoptère.