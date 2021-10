Avec vous, jusqu’au bout

Photo courtoisie

En cette Journée internationale des personnes âgées, célébrée chaque année depuis le 1er octobre 1991, Les Petits Frères ont besoin d’aide pour lutter contre l’isolement des personnes âgées seules. L’organisme présente ce soir, en collaboration avec Québecor et Desjardins, son spectacle-bénéfice virtuel mettant en vedette France Castel (à l’animation), Michel Rivard, Marc Déry, Breen LeBoeuf, Véronic DiCaire, Marcel Lebœuf, Richard Abel, Elliot Maginot, Yama Laurent et Guylaine Tremblay. Le spectacle sera diffusé en direct sur le web, dès 19 h, et chaque billet vendu servira à financer les actions des Petits Frères, qui accompagnent 2400 personnes aînées souffrant d’isolement au Québec depuis près de 60 ans.

► Pour acheter vos billets (35 $), rendez-vous au spectacle.petitsfreres.ca pour lutter contre l’isolement des personnes âgées.

Toujours en forme

Paul-Henri Blais (photo), qui demeure au Jardin des Pionniers, résidence privée autonome de L’Ancienne-Lorette, célèbre aujourd’hui son 90e anniversaire de naissance. Né le 1er octobre 1931 à La Durantaye, dans Bellechasse, marié le 19 octobre 1961 avec Réjeanne Marcoux (malheureusement décédée à l’âge de 53 ans), il a 5 enfants (Johanne, Nicole, Marlaine, Guylaine et Sylvain). Paul-Henri a trimé dur au cours de sa vie active dans le monde la construction, d’abord à titre de cimentier-applicateur, puis comme draveur. C’est pourquoi, selon lui, il est toujours aussi fringant encore aujourd’hui. Paul-Henri est un joueur de grosses quilles sans compter qu’il garde la forme avec de la marche, des baignades (tous les matins) et des promenades en forêt. Gaétane Dubé, sa conjointe des dernières années, ses 5 enfants, ses 10 petits-enfants et ses 3 arrière-petits-enfants s’unissent pour le remercier et lui témoigner toute leur fierté et tout leur respect en ce jour où il devient officiellement nonagénaire. Bonne fête, Monsieur Blais.

Une première pour la maison La Dauphine

Plus de 40 artistes établis et renommés en arts visuels ont accepté de participer à l’Encan d’art MaCause, le premier encan virtuel de la Fondation Maison Dauphine. En cours depuis quelques jours (et jusqu’au 10 octobre) l’encan, sous la présidence d’honneur de France Marcotte (photo), propriétaire de la Galerie Québec Art et de la Galerie Douce Passion, vous permet de mettre la main sur des tableaux, compositions abstraites et figuratives, natures mortes, paysages, et plus encore. Tous les bénéfices de L’Encan d’art MaCause iront au développement et au maintien de la gratuité des services offerts aux jeunes de la rue, âgés de 12 à 35 ans, accueillis chaque jour par La Dauphine depuis près de 30 ans.

► Renseignements au macause.com/ladauphine/encan

En souvenir

Le 1er octobre 1971. Après 7 ans de préparation, le groupe Disney ouvre opfficiellement son parc d’Orlando, Walt Disney World, en Floride. Walt Disney Company offre ainsi un deuxième établissement (après Disneyland en Californie) avec un seul parc, Magic Kingdom (photo), et deux hôtels de villégiature. Le 50e anniversaire (1971-2021) durera pendant 18 mois.

Anniversaires

Kalyna Roberge (photo), ex-championne de patinage de vitesse, courte piste, 35 ans...France Taschereau, directrice des ventes et du marketing, microbasserie Archibald...Jason Roy Léveillée, comédien québécois, 38 ans...Jacques Martin, entraîneur adjoint chez les Rangers de NY (LNH), 69 ans...Les jumelles Andrée Bussières St-Pierre et Louise Bussières Gagné, de Québec, 77 ans...Julie Andrews, actrice et chanteuse britannique, 86 ans...Jimmy Carter, 39e Président des États-Unis (1977-1981). Prix Nobel de la paix en 2002, 97 ans.

Disparus

Le 1er Octobre 2016 : Sylvain Boutet (photo), 55 ans, médecin des Remparts de Québec depuis la reprise de leurs activités à l’automne 1997 et médecin en chef de la LHJMQ... 2019 : Michel Létourneau, 67 ans, député péquiste de la circonscription d'Ungava à l'Assemblée nationale du Québec entre 1994 et 2007... 2018 : Charles Aznavour, 94 ans, auteur-compositeur-interprète, acteur et écrivain français d'origine arménienne... 2018 : Élaine Zakaïb, 59 ans, ex-ministre péquiste et député de Richelieu... 2013 : Tom Clancy, 66 ans, romancier américain... 2006 : André Viger, 54 ans, marathonien en fauteuil roulant... 1998 : Pauline Julien, 70 ans, chanteuse et comédienne québécoise... 1985 : Gaétan Barrette, 61 ans, lecteur du Téléjournal... 1984 : Walter Alston , 72 ans, avec les Dodgers de Los Angeles pendant 23 ans... 1979 : Lise Lasalle, 40 ans, comédienne, actrice québécoise.