Carabins: un match à ne pas prendre à la légère

Sur papier, les Carabins de l’Université de Montréal devraient aisément ajouter une victoire à leur dossier, samedi au CEPSUM, quand ils accueilleront le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke. Les hommes de Marco Iadeluca devront toutefois prendre ce défi au sérieux s’ils ne veulent pas être surpris.

• À lire aussi: Soccer universitaire : place à la rivalité Carabins/Rouge et Or

• À lire aussi: Pas le moment de paniquer chez les Redbirds

• À lire aussi: Le Rouge et Or est prêt pour sa deuxième moitié de saison

Même s’ils ont une fiche de 3-1, la deuxième attaque la plus dévastatrice du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), avec 103 points marqués, et la deuxième meilleure défensive du circuit, avec 64 points accordés, les Carabins devront être méfiants. La formation de l’Estrie a peut-être un seul gain en quatre matchs cette saison, mais elle l’a acquis contre le Rouge et Or de l’Université Laval.

Dans ce duel, le 11 septembre, le Vert & Or avait réussi une poussée de 20 points au deuxième quart pour finalement l’emporter 23 à 17.

Les Carabins pourront aussi se targuer d’avoir eu le dessus contre la puissance du football universitaire canadien, une semaine après le gain de leurs prochains rivaux, en l’emportant 18 à 17.

Le premier rang sera aussi à l’enjeu pour la formation montréalaise, elle qui possède la même fiche que les Stingers de Concordia. Ces derniers profitent toutefois d’une semaine de congé.

• Cette rencontre, dont le botté d’envoi est prévu à 14h, sera présentée sur les ondes de TVA Sports.