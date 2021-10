Dernier hommage à Jacques Langlois

Seize mois après le décès de l’ancien maire de Beauport Jacques Langlois, ses proches ont enfin pu lui rendre hommage jeudi soir.

Maire pendant 17 ans, Jacques Langlois est décédé le 27 mai 2020, à l’âge de 72 ans.

Figure marquante de la politique municipale à Québec, ce dernier est mort à la suite de complications cardiaques. Il a été à la tête de cette ville de banlieue de 1984 à 2001, l’année des fusions municipales.

Depuis le début de la pandémie, plusieurs familles en deuil ont dû attendre très longtemps avant de pouvoir organiser une cérémonie.

« Après un an et demi, tu as l’impression que c’est du passé, mais pas du tout. Le deuil, c’est une étape que je découvre. Ça devrait aider. Je n’ai jamais eu l’occasion de m’adresser à lui », a confié son fils, Hugo Langlois.

Entre 2002 et 2005, Jacques Langlois a ensuite présidé l’Arrondissement de Beauport dans la nouvelle ville fusionnée, en plus d’être chef de l’opposition officielle de 2001 à 2004 avec l’Action civique de Québec.

Notaire de formation, il était demeuré dans la sphère publique par la suite en pilotant la Commission de la capitale nationale, entre 2005 et 2012.

Hugo Langlois rappelle qu’il n’a pas pu voir son père hospitalisé dans les derniers moments de sa vie en raison des contraintes liées à la COVID-19. « Sans critiquer le système, il faut laisser la famille entrer quand la personne est en train de mourir », ajoute l’animateur radio.

Fin d’une époque

En quelques mois à peine l’an dernier, Québec a perdu trois piliers régionaux, tous profondément attachés à leur municipalité respective. Outre M. Langlois, Ralph Mercier et Émile Loranger sont également décédés au cours de la même période.

Avec les décès de Jean-Paul L’Allier en 2016 et d’Andrée Boucher en 2007, le départ de Jacques Langlois en 2020 marque un peu la fin d’une époque sur la scène municipale.

Jacques Langlois laisse notamment dans le deuil son épouse Lise, ses enfants Hugo et Valérie, ainsi que ses petites-filles Simone et Antoinette-Rose.

« Je dis aux gens de me parler de lui, de me raconter comment il était. Et comme ça, il va continuer d’être là. J’en connais un bout, mais nous l’avons partagé avec d’autres », termine son fils.

La famille est à nouveau réunie ce soir au centre commémoratif Wilbrod Robert, sur l’avenue Royale.

Les funérailles auront lieu samedi, à 10 h 30, à l’église Saint-Ignace-de-Loyola.