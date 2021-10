Dr Fauci interpelle les antivaccins durant une conférence montréalaise

Les antivaccins doivent mettre de côté leur liberté individuelle et se faire inoculer rapidement pour mettre un terme à la pandémie, a prévenu cet après-midi le conseiller médical de la Maison-Blanche, Dr Anthony Fauci, en conférence à Montréal.

«Dans le contexte de la COVID-19 qui tue des millions de personnes, il vient un temps où l’on doit abandonner ce que vous considérez votre liberté individuelle de faire vos propres décisions [sur le vaccin]», a lancé l’immunologue américain âgé de 80 ans.

Dr Fauci a tenu ces propos durant une conférence virtuelle organisée vendredi par l’Université McGill. Le conseiller médical de la Maison-Blanche en a profité notamment pour partager ses réflexions sur la pandémie.

Il s’est dit «très préoccupé» par les antivaccins qui refusent les injections, notamment par ceux qui font fausse-route en scandant «Mon corps, mon choix».

«Des jeunes pas vaccinés peuvent avoir la COVID-19 et ne pas mourir. C’est vrai. Par contre, ce qu’ils ne comprennent pas, c’est qu’ils peuvent être infectés, n’avoir aucun symptôme et passer le virus à quelqu’un d’autre qui lui va en mourir», a alerté Dr Anthony Fauci.

Faisse-route

Selon lui, refuser la vaccination en société équivaut à faire des excès de vitesse dangereux sur la route.

«On ne peut pas rouler sans respecter les vitesses et dire que c’est seulement notre problème si on se fait mal. C’est aussi le problème de la personne que vous risquez de tuer en voiture», a comparé l’immunologue.

Durant la conférence, Dr Fauci a soutenu que la pandémie est apparue à un des pires moments de notre histoire en raison de la désinformation sur les réseaux sociaux.

«On vit dans un environnement antiscience et de normalisation complète des mensonges. On fait aussi des comparaisons entre les vraies données scientifiques et des propos insensés. C’est hallucinant», déplore-t-il.

Tourmente

Rappelons que Dr Fauci, qui est aussi le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses aux États-Unis, était méconnu du grand public avant la pandémie.

Il a été la bête noire de Donald Trump, alors que ce dernier était toujours au pouvoir. À l’époque, l’immunologue est devenu carrément la voix de la raison scientifique par rapport à la pandémie face aux mensonges de l’ancien président.

Ce rôle lui a d’ailleurs valu la rancune de plusieurs partisans de Trump. Encore en juin dernier, des républicains ont exigé sans succès le renvoi d'Anthony Fauci de la Maison-Blanche.

