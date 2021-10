Encan d’art MaCause de la Fondation Maison Dauphine

Jusqu’au 10 octobre à 21h, participez à l’Encan d’art MaCause, le premier encan virtuel de la Fondation Maison Dauphine, qui réunit plus de 40 artistes établis et renommés en arts visuels. Présenté par la firme Babin consultants, service d’évaluation d’entreprises, l’événement se déroule sous la présidence d’honneur de France Marcotte, propriétaire des galeries Québec Art et Douce Passion. Rendez-vous dès maintenant sur le site ladauphine.org pour pour accéder à l’encan et faire votre mise. Tous les bénéfices iront au développement et au maintien de la gratuité des services offerts aux jeunes de la rue accueillis par La Dauphine. Annuellement, ce sont près de 700 jeunes de la région de Québec (28% de filles et 72% de garçons) qui fréquent l’organisme sans but lucratif. La majorité d’entre eux ont rompu leurs liens avec la société et, bien souvent, avec leur famille.

Bien plus qu’un centre d’accueil

En plus d’offrir des services de première nécessité (hébergement, nourriture, hygiène, soins de santé, soutien juridique et autres) et d’accompagner les jeunes vers la pleine autonomie, La Dauphine permet à ceux qui le désirent de faire une remise en action par l’entremise de différents programmes. Elle accompagne également une trentaine de jeunes familles et leur distribue des paniers alimentaires.

«Soutenir La Dauphine, c’est offrir la possibilité à des jeunes de la rue de 12 à 35 ans d’obtenir un encadrement spécialisé leur permettant de retrouver leur chemin et de devenir autonomes. En vous offrant un tableau, vous ferez rayonner l’art québécois tout en contribuant à aider un jeune dans le besoin. L’art au service des jeunes, quelle belle initiative!», se réjouit Mme Marcotte.