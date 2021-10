Et de une pour les Jays

Les Blue Jays ne pouvaient pas se permettre de perdre un match dans leur dernière série de l’année contre les Orioles de Baltimore et ils ont répondu à l’appel, vendredi au Rogers Centre, en les défaisant 6 à 4.

Le receveur Danny Jansen a été la bougie d’allumage des favoris de la foule. Il a d’abord frappé un circuit de deux points en troisième manche, pour ouvrir la marque. Jansen a aussi été utile durant la poussée de quatre points des Jays à leur sixième tour au bâton. L’athlète de 26 ans y a réussi un double qui permettait à Santiago Espinal de croiser la plaque.

C’est toutefois Corey Dickerson qui a entamé la séquence en sixième manche, quand il a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain. Cavan Biggio et George Springer ont aussi réussi des simples d’un point chacun.

Sur la butte, le lanceur partant de l’équipe locale, Steven Matz (14-7), a blanchi ses adversaires lors des sept premières manches, mais il a finalement flanché au début du huitième tour au bâton. En sept manches de travail, il a accordé deux points sur six coups sûrs et un but sur balles, en plus d’avoir passé cinq adversaires dans la mitaine.

Plus de peur que de mal

Les Blue Jays sont passés près d’une catastrophe en septième manche. Même après le retrait de Matz, les Orioles ont continué de cogner la balle, si bien qu’ils ont été en mesure d’inscrire quatre points et de remplir les coussins.

Le releveur Jordan Romano s’est toutefois sorti de l’embarras et a même passé les trois frappeurs auxquels il a fait face en neuvième manche dans la mitaine. Cette performance lui a permis de signer son 23e sauvetage de la saison.

Les deux équipes se retrouveront une seconde fois, samedi, avant de conclure leur saison le lendemain.