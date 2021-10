«Fin de la mort civile» de Britney Spears, estime une avocate

Un tribunal américain a finalement retiré la tutelle de Britney Spears à son père après plus de 13 ans, une grande victoire pour la chanteuse, selon l’avocate Guylaine Bachand.

• À lire aussi: Un tribunal de Los Angeles retire la tutelle de Britney Spears à son père Jamie

• À lire aussi: Britney Spears quitte Instagram pour se concentrer sur sa relation amoureuse

Britney Spears reste cependant encore sous tutelle, puisqu’elle avait un autre tuteur responsable de sa personne, en dehors de son père. Ce deuxième tuteur a notamment comme mandat de s’occuper de ses médicaments et de l’embauche de ses gardes du corps.

La décision judiciaire de retirer la tutelle au père de Britney, Jamie Spears, a été statuée après que plusieurs abus avaient été dévoilés au grand jour à la suite d’enquêtes journalistiques.

Un tuteur temporaire va donc remplacer M. Spears à la demande de la chanteuse pour faciliter la transition, a expliqué Me Bachand.

Si tout se déroule comme prévu, Britney Spears devrait être de retour en cour le 12 novembre prochain pour se libérer de toutes ses tutelles et retrouver son autonomie.

Pour Me Bachand, il s’agit du début de la fin d’une grande saga judiciaire en Californie.

La tutelle aux États-Unis et au Canada

Plusieurs jugent que la tutelle de Britney Spears était l’équivalent de la garder «prisonnière», puisque c’était elle qui faisait vivre sa famille grâce à ses revenus.

«Les avocats aux États-Unis parlaient d’une mort civile», a décrit Me Bachand en entrevue vendredi à LCN.

«J’ai lu les procédures et je n’avais jamais vu ça. Le père invoquait un modèle de tutelle hybride, c’est-à-dire un modèle d’affaires et un modèle de tutelle», a précisé l’avocate, ajoutant que ce genre d’arrangement ne serait pas possible au Canada.

«Nous ici, on a trois sortes de moyens quand une personne a besoin d’aide. Il y a la curatelle, il y a la tutelle, mais c’est plutôt temporaire, et le conseiller au majeur», a indiqué la femme de loi.