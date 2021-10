Groupe Baseball Montréal: aucune annonce dans les prochains mois

Aucune annonce concernant le projet visant l'implantation d'une équipe du baseball majeur et la construction d'un stade à Montréal n’est prévue pour le 7 novembre, ni dans les jours ou semaines suivantes.

• À lire aussi: De grosses décisions à venir chez les Blue Jays

• À lire aussi: Retour des Expos: «le gouvernement ne construira pas de stade», dit Fitzgibbon

C'est du moins le message qu'avait à partager Stephen Bronfman, du Groupe Baseball Montréal, vendredi.

«Nous devons poursuivre notre démarche avec rigueur jusqu’à ce que nous soyons en mesure de partager une vision complète et inclusive qui suscitera l’appui de la communauté», a formulé l'homme d'affaires, par voie de communiqué.

Dans la missive, force est de constater que le Groupe Baseball Montréal garde le cap quant au projet de villes soeurs devant impliquer les Rays de Tampa Bay.

Le groupe en question précise qu'il continue de «travailler au développement du projet avec l’aide de plusieurs conseillers en matière d’architecture, développement économique, tourisme, culture, environnement et retombées sociales».

«La conception et l’aménagement du site du bassin Wellington et des espaces adjacents proposeront un projet consciencieux, responsable et innovant, qui intégrera un nouveau complexe sportif et communautaire et transformera un secteur stratégique de Montréal en milieu de vie attrayant», a-t-on par ailleurs noté.