Journée internationale des aînés: une marche pour repenser la vieillesse

Une centaine de personnes a marché dans les rues de Québec, vendredi matin, dans l’espoir d’améliorer la condition de vie des aînés et de changer la vision de la société à leur endroit.

La Journée internationale des aînés, qui se tenait vendredi, était l’occasion idéale pour l’organisation Un et un font mille, organisateur de l’activité, de remettre les réalités du vieillissement au cœur du débat public.

jérémy Bernier

« Ce qu’on veut, c’est lancer une conversation nationale pour régler les problématiques et donner une voix aux aînés pour qu’ils expriment ce qu’ils désirent comme service », explique Simon Paradis, directeur général de l’organisation.

Divers organismes, candidats à la mairie et sympathisants faisaient partie du contingent d’une centaine de personnes qui a marché entre le parc Victoria et le Patro Laval, dans Saint-Roch.

« On vieillit tous, c’est pour ça qu’on se mobilise aujourd’hui. On veut réfléchir à un espace dans lequel il sera confortable de vieillir et ne pas se sentir pris dans un étau », explique Catherine Deschênes-Quirion, de Nature Québec.

L’impact de la pandémie

La pandémie a révélé au grand jour toutes les lacunes du système de santé et de l’hébergement de nos aînés. Si l’hécatombe de personnes a permis une prise de conscience, il y a encore beaucoup à faire, affirme le Dr Stéphane Lemire.

« Ça a fait des décennies qu’on le sait qu’il y a des problématiques avec nos aînés», soutient le gériatre et président fondateur de la Fondation AGES qui était présent à la marche.

« Si on ne prend pas les actions nécessaires pour que ça change, ça va être la catastrophe perpétuelle. Il faut agir », tranche-t-il.

Une autre marche du genre avait également lieu au même moment, du côté de Montréal. Un et un font mille a aussi profité de l’occasion pour lancer officiellement les activités du Forum Habitats, une plateforme qui vise à changer la perception du vieillissement.