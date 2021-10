La résidence Le Marc-Aurèle est maintenant ouverte! Ce samedi 2 octobre, de 10h à 16h, venez découvrir ce nouveau milieu de vie évolutif du Groupe Patrimoine, situé à deux pas des Galeries de la Capitale (2009, boulevard Lebourgneuf). Vous pourrez visiter les différents appartements, allant du studio au 41⁄2, ainsi que les nombreux espaces communs, tels que le chalet-bibliothèque avec vue panoramique, le salon de thé à l’anglaise, la piscine et le spa avec luminothérapie et encore plus!

S’élevant dans un environnement alliant nature et proximité urbaine, Le Marc-Aurèle invite ses résidents à profiter de leur liberté dans un environnement stimulant et sécuritaire propice aux nouvelles rencontres. Marc-André et Jean-Pierre Coallier, les porte-paroles, seront de passage lors de cette journée portes ouvertes pour vous rencontrer. C’est un rendez-vous!