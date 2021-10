La Corée du Nord en pleine escalade, Biden calme le jeu

Barack Obama, lors de son seul entretien avec Donald Trump, avait prévenu ce dernier que la Corée du Nord risquait d’être son problème le plus pressant -- le tempétueux milliardaire républicain passant ensuite son mandat à alterner menaces et flatteries à l’intention du jeune dirigeant Kim Jong Un. Quatre ans plus tard, Joe Biden a choisi plutôt de jouer la carte de la patience.

Ce malgré l’escalade à la fois verbale et en matière d’essais de missiles du régime autoritaire nord-coréen.

L’administration du démocrate répète qu’elle est ouverte à une reprise des discussions sans conditions préalables mais ne semble pas prête à y encourager matériellement Pyongyang, qui réclame la fin des vastes sanctions économiques à son encontre.

La Corée du Nord «reste une question prioritaire» pour Joe Biden, explique Jenny Town, chercheuse au Stimson Center, «mais constitue aussi un dossier plutôt insoluble».

S’il faisait preuve de diplomatie plus active, Joe Biden risquerait qu’on lui reproche de récompenser un «mauvais comportement», d’aller trop loin ou au contraire pas assez, selon elle.

«L’administration n’est probablement pas prête à dépenser beaucoup de son capital politique sur cette question, surtout après l’Afghanistan», estime Jenny Town.

Après les trois rencontres entre Donald Trump et Kim Jong Un, qui n’ont donné lieu qu’à des promesses restées sans suite, le dirigeant nord-coréen «veut tout sauf un nouvel échec diplomatique retentissant à un moment où il est confronté à des difficultés économiques et liées au Covid», ajoute-t-elle.

Efforts

La posture adoptée par Joe Biden, dévoilée en avril au terme d’une revue de la politique américaine à l’égard de Pyongyang, avait semblé différente de celle, spectaculaire, de Donald Trump, ou même de celle de la «patience stratégique» de Barack Obama, qui consistait à attendre indéfiniment que le régime nord-coréen ne cède le premier.

Les spécialistes de la Corée du Nord s’accordent pour la plupart à dire qu’il est peu probable que Kim Jong Un n’abandonne son arsenal nucléaire, qu’il voit comme une garantie ultime de sécurité pour son régime.

Mais l’administration Biden pourrait malgré tout négocier l’arrêt des comportements provocateurs tels que les essais, selon Jacob Stokes, chercheur au Center for a New American Security.

Pour M. Stokes, la question est de savoir «si l’on peut laisser assez longtemps de côté les questions de long terme pour réaliser des progrès intermédiaires».

Selon le chercheur, il est «très improbable» que Pyongyang obtienne, grâce à ses «provocations agressives», des concessions de Washington ou Séoul avant même que ne commencent des négociations.

La Corée du Nord a toutefois effectué quelques pas en direction de son voisin du sud afin d’atténuer les tensions, acceptant par exemple de rétablir les lignes de communication entre les deux pays.

L’administration Biden, qui a donné priorité à ses alliés à Tokyo et Séoul, soutient les tentatives d’apaisement du président sud-coréen Moon Jae-in. Le secrétaire d’État Antony Blinken a encouragé jeudi tous les efforts pouvant «réduire les risques», alors même que Washington s’apprête à aborder la question nord-coréenne devant le Conseil de sécurité de l’ONU vendredi.

«Sortir des sentiers battus»

Pour Ken Gause, du centre de recherche américain CNA, la Corée du Nord semble suivre une stratégie à deux vitesses: faire monter les enchères avec les États-Unis tout en espérant que la Corée du Sud puisse faire avancer le dossier diplomatique.

«La Corée du Nord a un plan d’action, faire sortir les États-Unis de leur "patience stratégique" et les pousser à mettre une levée des sanctions sur la table», a-t-il expliqué.

L’administration Biden, pleine de décideurs expérimentés, pourrait avoir du mal à «sortir des sentiers battus», a-t-il regretté, au contraire de celle de Donald Trump qui a su nouer un lien -- même infructueux -- avec Pyongyang.

«Pendant 40 ou 50 ans, on a vu ce problème comme un jeu à somme nulle, bilatéral et manichéen, sur la péninsule coréenne -- si vous gagnez, on perd, si on gagne, vous perdez. On en est encore là aujourd’hui.»