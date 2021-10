La saison des couleurs au Quartier Petit Champlain et à Place-Royale

L’événement Octobre en fête animera le Quartier Petit Champlain et Place Royale du 7 au 31 octobre, en proposant une ambiance musicale, un décor automnal, des soupers progressifs et une fête d’Halloween!

Les restaurants partenaires offriront une formule mystère, du mercredi au samedi, aux fins gourmets rassemblés en tables de 2 à 6 personnes (réservations obligatoires sur lepointdevente.com). Ceux-ci y prendront l’apéro et dégusteront trois plats signatures, sans savoir à l’avance les détails de l’itinéraire gourmand qui les attend! Cette soirée est offerte au coût de 109$ par personnes (pourboire inclus, taxes en sus, remise d’une carte-cadeau de 20$).

De plus, les samedis mode et trouvailles offriront l’occasion de découvrir les nouveautés et promotions des commerçants dans une ambiance musicale décontractée. La chanteuse Jordan, de La Voix VI sera entre autres de passage!

Le quartier en profitera également pour souligner le 25e anniversaire de la Petite Cabane à Sucre de Québec, les 9 et 10 octobre. Une dégustation géante de tire sur neige ainsi que différents produits locaux sucreront le bec des gourmands.

Puis le samedi 30 octobre, les visiteurs seront invités à revêtir leur costume d’Halloween et à participer au concours de photos. Au cours des prochains jours, le secteur prendra d’ailleurs des airs de fête alors qu’il se parera de décorations automnales sous le thème des récoltes. Soyez au rendez-vous!

► Pour tous les détails: quartierpetitchamplain.com