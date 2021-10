«La vraie nature» : un nouveau chalet pour Jean-Philippe Dion

Fini le vieux chalet ancestral de «La vraie nature» au bord de la rivière. La quatrième saison, actuellement en tournage, s’est installée dans un nouveau chalet qui appartient à Jean-Philippe Dion, l’animateur et producteur, qui a récemment offert une visite des lieux aux médias.

L’ancien chalet a dû être vendu quand la production a fait une pause pour cause de pandémie, l’année dernière.

«Ce qui est intéressant, c’est qu’il a été racheté par des gens qui l’ont vu à la télé, et qui ont réalisé que c’était le chalet de leur enfance», a précisé Jean-Philippe Dion.

Mais quand la confirmation d’une quatrième saison de «La vraie nature» est arrivée, le producteur et animateur a voulu faire les choses différemment.

«Je souhaitais pouvoir recevoir les invités chez moi, qu’ils sentent qu’on était réellement chez quelqu’un. Je ne pense pas que ça change la qualité des confidences, mais ça va aider à ce que tout le monde se sente à l’aise.»

PHOTO COURTOISIE/Bertrand Exertier

PHOTO COURTOISIE/Bertrand Exertier

Ambiance différente

Située à Sutton, la nouvelle maison de style scandinave, plutôt moderne, est toutefois décorée avec beaucoup d’antiquités.

«On a dévalisé tous les antiquaires du coin pour meubler le chalet. Il y a aussi des plantes partout. On sent vraiment une âme dans cette maison.»

Outre le bâtiment principal, la propriété offre aussi plusieurs dépendances.

«Il y a deux autres bâtiments sur le site, comme la cabane, une petite maison près de la rivière, avec des fenêtres à carreaux, dans laquelle on a mis un vieux piano à queue, un poêle à bois et des meubles de ma grand-mère. Elle ressemble beaucoup à l’ancien chalet.»

À l’écran, la cabane sera utilisée pour l’arrivée des invités, et pour prolonger les fins de soirées autour du piano.

Et il y a aussi l’atelier, où sera tourné le segment sur l’enfance des invités.

«Quand on est arrivés ici, j’avais le goût de me créer un atelier pour rempoter mes plantes, mettre mes outils de jardinage. La directrice artistique a eu l’idée d’y installer le segment sur l’enfance, où on retrouve, au milieu de mes pots, des objets éclectiques qui rappellent des souvenirs», a dépeint Jean-Philippe Dion.

PHOTO COURTOISIE/Bertrand Exertier

PHOTO COURTOISIE/Bertrand Exertier

Incontournables

Les invités de «La vraie nature» vont encore arriver en barque sur la rivière, mais ils n’accosteront plus à un quai.

«Ça va être différent, car on est sur une grande plage de galets, mais l’accostage ne sera pas plus facile!»

Des poules sont encore en liberté sur l’immense terrain, de même que Faro, le chien de Jean-Philippe Dion.

Après avoir déjà tourné quatre émissions, l’hôte est très content de ses choix.

«Le nouveau chalet change quand même un peu l’ambiance de l’émission, ainsi que certains automatismes qui étaient là. Par exemple, le soir, on prend un fanal et on descend à la cabane. Ça va être un peu différent.»

PHOTO COURTOISIE/Bertrand Exertier

PHOTO COURTOISIE/Bertrand Exertier

Chanson signée Rosalie

Pour cette quatrième saison, la chanson thème de l’émission sera signée par Rosalie Ayotte.

«Elle était super contente quand je lui ai demandé, à sa sortie de "Star Académie"», a informé Jean-Philippe Dion, qui produit aussi le concours télévisé.

«Une semaine après, elle m’a envoyé un démo qui m’a fait pleurer. Elle a vraiment mis le doigt sur l’essence de "La vraie nature".»

Aussi, une spéciale de Noël sera tournée prochainement, pour une diffusion en décembre 2022, avec des invités qui ont déjà participé à l’émission.

«"La vraie nature" est comme un documentaire sur la vie des invités, c’est difficile d’y participer deux fois. Mais ça fonctionne pour un spécial de Noël, puisqu’on va être complètement dans d’autres histoires», a conclu Jean-Philippe Dion.