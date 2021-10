L'Australie rouvrira ses frontières «dans les semaines à venir» après 18 mois de fermeture

Sydney | L'Australie commencera à rouvrir ses frontières le mois prochain, a annoncé vendredi le premier ministre Scott Morrison, 18 mois après l'interdiction faite aux citoyens de voyager à l'étranger sans autorisation.

Scott Morrison a affirmé que les Australiens vaccinés pourront rentrer chez eux et voyager à l'étranger «dans les semaines à venir», dès lors que les objectifs de vaccination de 80 % seront atteints.

«Le moment est venu de rendre leur vie aux Australiens. Nous nous y préparons, et l'Australie sera prête à décoller, très bientôt», a déclaré Scott Morrison.

Il a ajouté qu'à leur retour de l'étranger, les habitants vaccinés auront à observer une quarantaine de sept jours à leur domicile, évitant ainsi la quarantaine obligatoire et coûteuse de 14 jours à l'hôtel imposée actuellement.

Le 20 mars 2020, l'Australie a introduit certaines des restrictions aux frontières les plus strictes au monde en réponse à la pandémie de coronavirus.

Au cours des 560 derniers jours, d'innombrables vols internationaux ont été cloués au sol, les voyages à l'étranger ont été réduits au minimum.

Des familles ont été séparées sur plusieurs continents, quelque 30 000 ressortissants, selon les estimations, ont été bloqués à l'étranger tandis que des résidents étrangers n'ont pas pu rentrer dans leur pays pour voir leur famille ou leurs amis.

Selon les données du ministère de l'Intérieur, plus de 100.000 demandes d'entrée ou de sortie du territoire ont été refusées rien qu'au cours des cinq premiers mois de cette année.

L'État le plus peuplé, la Nouvelle-Galles du Sud, compte actuellement 64 % de personnes âgées de plus de 16 ans entièrement vaccinées et espère atteindre les 70-80 % en octobre.

Cependant, la plupart des États australiens - notamment l'Australie occidentale et le Queensland - n'ont enregistré aucune vague épidémique importante et entendent poursuivre leur stratégie de «COVID-zéro». Pour cette raison, ils entendent demeurer fermés au reste du pays.

L'annonce de vendredi pourrait signifier que d'ici un mois, il sera plus facile pour les habitants de Sydney ou de Melbourne de se rendre à Londres ou à New York que d'aller à Perth ou à Brisbane.

La compagnie aérienne australienne Qantas s'est félicitée de cette annonce, annonçant une reprise des vols vers Londres et Los Angeles le 14 novembre.

C'est avec une certaine réserve que les expatriés et ressortissants étrangers ont accueilli cette nouvelle sur les réseaux sociaux.

Mais, selon des experts, de nombreux Australiens vont se montrer prudents avant d'effectuer des réservations sur des vols, redoutant un soudain confinement ou des changements.