Le constructeur Trigone perd toutes ses licences

Onde de choc dans le milieu de la construction résidentielle: une des plus grosses firmes au Québec, le Groupe Trigone, vient de perdre toutes ses licences de la Régie du bâtiment du Québec.

La Régie (RBQ) évoque des manquement sérieux et à répétition depuis plusieurs années pour retirer à Trigone et Habitations Trigone le droit d’opérer comme entrepreneur.

Les firmes sont derrière des projets résidentiels qui totalisent 22 000 unités, surtout des condominiums et maisons en rangée.

L’autorité réglementaire en matière de construction au Québec annule ainsi pas moins de 19 licences qui étaient détenues par des entreprises liées à trigone. En outre, la Régie annonce son refus de délivrer une licence à quatre autres entreprises de Trigone qui en avaient récemment fait la demande.

«Lorsqu‘un répondant et des dirigeants décident de ne pas payer des jugements, de faire des fausses déclarations, de ne pas collaborer adéquatement avec les autorités, de maintenir un état de confusion, de manquer de discernement à l’endroit de la sécurité du public, de tolérer des manquements à différentes lois et règlements dont certains ont pour objet la sécurité des travailleurs et du public, d’offrir un service après-vente inadéquat et d’exécuter des travaux de mauvaise qualité suivis de contestations judiciaires interminables et d’exécuter des travaux sans licence, eux et leurs entreprises contournent une loi d’ordre public», écrit le régisseur Gilles Mignault dans sa décision datée du 30 septembre.

«Ces agissements ont pour conséquence qu’ils ne peuvent pas, ainsi que leurs entreprises, se mériter la confiance du public et, partant, celle de la Régie», poursuit la décision de 134 pages mise en ligne vendredi sur le site web de la RBQ.

Les firmes visées font partie d’un groupe d’entreprises fondées en 1991 par Patrice St-Pierre et Serge Rouillard.

